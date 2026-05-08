Εποπτεία μέσω της Καινοτομίας: Η ΕΚΚ γιορτάζει 30 χρόνια πορείας με όραμα για το αύριο

Τα 30 χρόνια εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αντικατοπτρίζουν την «εξέλιξη της Κύπρου σε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο χρηματοοικονομικό κέντρο», με την ΕΚΚ να αποτελεί τον θεματοφύλακα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια του επετειακού συνεδρίου της στη Λευκωσία, παρουσία πέραν των 160 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων και αξιωματούχων και υψηλόβαθμων στελεχών άλλων ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών.

«Η ΕΚΚ παραμένει ο θεματοφύλακας της διαφάνειας και της σταθερότητας, ασκώντας ουσιαστική και αυστηρή εποπτεία στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρόσθεσε: «Η δράση της είναι απαραίτητη για την προστασία των επενδυτών και την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων. Ως Κυβέρνηση, στηρίζουμε έμπρακτα την επιχειρησιακή της ικανότητα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εποπτικές προκλήσεις, ενισχύοντας τη διεθνή αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας.»

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πορεία της ΕΚΚ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, τονίζοντας τον μετασχηματισμό της, ώστε να ανταποκριθεί σε αναδυόμενους τομείς όπως η ψηφιακή χρηματοοικονομία, η χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech) και τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, καθώς και την έμφαση που δίνεται στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και την εκπαίδευση των επενδυτών.

Όπως ανέφερε: «H ΕΚΚ εξελίχθηκε από μια πολύ μικρή δομή το 1996 σε μια σύγχρονη αρχή με περισσότερους από 200 επαγγελματίες, πολυθεματική τεχνογνωσία και ενισχυμένες δυνατότητες. Σήμερα, η ΕΚΚ αποτελεί μια ανθεκτική, σύγχρονη και πλήρως ενσωματωμένη ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, προσηλωμένη στην αποτελεσματική εποπτεία, την προστασία των επενδυτών και τη βιώσιμη και υγιή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.»

Αναφερόμενος στο μέλλον, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ μίλησε για τρεις καθοριστικές προκλήσεις για τις εποπτικές αρχές στην επόμενη δεκαετία: την προστασία των επενδυτών στην ψηφιακή εποχή, τα ψηφιοποιημένα προϊόντα και την καινοτομία, καθώς και την ακεραιότητα της αγοράς. Πρόσθεσε επίσης: «Η ΕΚΚ προσεγγίζει αυτές τις προκλήσεις καθοδηγούμενη από διαχρονικές αρχές, ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων, συνέπεια και σταθερή δέσμευση για συνεχή βελτίωση.»

Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές του επετειακού συνεδρίου για τα 30 χρόνια εποπτείας της ΕΚΚ, ήταν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), Verena Ross, και ο Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), Jean Paul Servais.

«Μαζί με την ΕΚΚ και όλες τις άλλες εθνικές εποπτικές αρχές, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αγορά έτοιμη για το μέλλον, ανθεκτική στις κρίσεις, ελκυστική για τους επενδυτές και εύκολα προσβάσιμη για τους συμμετέχοντες στην αγορά», δήλωσε η κ. Ross.

Αναφορικά με τα σχέδια για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, σημείωσε ότι η στρατηγική πρωτοβουλία της ΕΕ «αποσκοπεί στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων της Ευρώπης για καινοτομία και στην άρση των εμποδίων, μεταξύ άλλων, μέσω μιας ολοκληρωμένης, ευέλικτης και ισχυρής εποπτείας.»

Από την πλευρά του κ. Servais, δήλωσε ότι οι επόπτες πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και ευέλικτοι ώστε να συμβαδίζουν με τις ταχύτατες εξελίξεις και τους διασυνοριακούς κινδύνους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενού συντονισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αντανακλώντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα των σύγχρονων χρηματοοικονομικών αγορών. «Ο IOSCO στηρίζει αυτή την προσπάθεια μέσω της καθημερινής συνεργασίας μεταξύ των 130 και πλέον μελών του», συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο εμπειρογνώμονας τεχνητής νοημοσύνης (AI) και συγγραφέας, Huy Nguyen Trieu, αναφέρθηκε στη ραγδαία αύξηση της χρήσης της στον τομέα. «Η συμπλήρωση 30 χρόνων δεν αφορά μόνο τον εορτασμό της προόδου, αλλά και την προετοιμασία για τα επόμενα 30 έτη, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναδιαμορφώνουν την χρηματοοικονομική βιομηχανία. Αντικατοπτρίζει επίσης το όραμα της ΕΚΚ να αποτελεί μια εποπτική αρχή έτοιμη για το μέλλον, όπου η καινοτομία, η ρύθμιση και η εμπιστοσύνη εξελίσσονται από κοινού. Το τρίτο κύμα της τεχνητής νοημοσύνης αφορά τη μετάβαση από την ΤΝ που προβλέπει και δημιουργεί, σε μια ΤΝ που ολοένα και περισσότερο αναλαμβάνει δράση», δήλωσε.

Ακολούθησε συζήτηση για θέματα τεχνητής νοημοσύνης με τον Επίτροπο της Ιταλικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CONSOB), Δρ. Carlo Comporti, την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος, Δρ. Βασιλική Λαζαράκου και τον Γενικό Διευθυντή της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα του Λουξεμβούργου (CSSF), Claude Marx.

Ο Δρ. Comporti, υπογράμμισε ότι, παρόλο που οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες, αυτές δεν είναι ποτέ αποκομμένες από τον κίνδυνο, ιδιαίτερα σε σχέση με την κυβερνοανθεκτικότητα, την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και τη συγκέντρωση της αγοράς. Τόνισε επίσης τη σημασία του ελέγχου των τεχνολογικών εξελίξεων, σημειώνοντας ότι «αν κάτι είναι δύσκολο να κατανοηθεί, εξ ορισμού είναι επίσης δύσκολο να τύχει διαχείρισης.»

Η Δρ. Λαζαράκου τόνισε ότι οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για ενίσχυση της αποδοτικότητας και της πρόσβασης στις αγορές, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν την προστασία των επενδυτών και την ακεραιότητα της αγοράς. «Την ίδια στιγμή, όμως, εισάγουν νέους κινδύνους, όπως η αδιαφάνεια των μοντέλων και ο επιταχυνόμενος ρυθμός τεχνολογικών εξελίξεων, γεγονός που απαιτεί τη συνεχή προσαρμογή των κανονιστικών εργαλείων, των δεξιοτήτων και των εποπτικών δυνατοτήτων», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Marx δήλωσε ότι η χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα εργαλείων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να οδηγήσει τις εποπτικές αρχές πιο κοντά στην επίτευξη ενός εξαιρετικά φιλόδοξου στόχου: της εποπτείας σε πραγματικό χρόνο. «Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η πρόληψη της κατάχρησης αγοράς, της νομιμοποίησης εσώδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ή οι παράνομες προσφορές σε πελάτες της ΕΕ από μη εξουσιοδοτημένους παρόχους χρηματοοικονομικών προϊόντων», ανέφερε.

Η επετειακή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ειδική τελετή προς τιμήν των πρώην Προέδρων της EKK, οι οποίοι υπηρέτησαν με αφοσίωση, όραμα και ακεραιότητα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας της, η ΕΚΚ έχει δημιουργήσει ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της, η οποία θα ενημερώνεται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με υλικό.