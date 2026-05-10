Μόχλευση ως μηχανισμός ανάπτυξης και επενδύσεων

Η κυπριακή οικονομία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο έντονης τραπεζικής δραστηριότητας, με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου να καταγράφουν καθαρά νέα δάνεια άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται από πολλούς ως ένδειξη εμπιστοσύνης προς την οικονομία και τις προοπτικές της χώρας, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει ότι οι τράπεζες έχουν επιστρέψει δυναμικά στον βασικό τους ρόλο, δηλαδή τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα όμως, η αυξημένη ρευστότητα και η πιστωτική επέκταση δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για ενδεχόμενους κινδύνους υπερδανεισμού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα επιτόκια παραμένουν σχετικά υψηλά και η διεθνής αβεβαιότητα παραμένει.

Η εικόνα της κυπριακής οικονομίας σήμερα διαφέρει σημαντικά από εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας. Μετά την τραπεζική κρίση του 2013, η χώρα πέρασε από μια μακρά περίοδο απομόχλευσης, αυστηρής εποπτείας και περιορισμένης χρηματοδότησης. Οι τράπεζες επικεντρώθηκαν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και στη βελτίωση της ποιότητας των ισολογισμών τους. Σήμερα, ωστόσο, το τραπεζικό σύστημα εμφανίζεται πιο ισχυρό, πιο κερδοφόρο και περισσότερο πρόθυμο να χρηματοδοτήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η αύξηση του νέου δανεισμού συνδέεται άμεσα με την ισχυρή οικονομική δραστηριότητα που παρατηρείται στην Κύπρο. Ο τομέας των ακινήτων συνεχίζει να προσελκύει επενδύσεις, ο τουρισμός διατηρεί υψηλές επιδόσεις, ενώ οι υπηρεσίες τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών επεκτείνονται διαρκώς. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την επέκταση επιχειρήσεων, την αγορά κατοικιών και τη δημιουργία νέων επενδύσεων.

Η ρευστότητα στην οικονομία λειτουργεί ουσιαστικά ως καύσιμο ανάπτυξης. Όταν οι επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν για να επεκτείνουν δραστηριότητες, να αγοράσουν εξοπλισμό ή να επενδύσουν σε νέες αγορές, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ενισχύεται η παραγωγικότητα. Αντίστοιχα, όταν τα νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια, ενεργοποιείται ο κατασκευαστικός τομέας, αυξάνεται η κατανάλωση και ενισχύεται συνολικά η οικονομική δραστηριότητα.

Ωστόσο, η ανάπτυξη μέσω δανεισμού δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η οικονομική ιστορία της Κύπρου αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υπερβολική πιστωτική επέκταση μπορεί να μετατραπεί σε συστημική κρίση. Η περίοδος πριν από το 2013 χαρακτηρίστηκε από έντονη αύξηση δανείων, ιδιαίτερα στον τομέα ακινήτων, χωρίς πάντοτε επαρκή αξιολόγηση κινδύνου. Όταν το οικονομικό περιβάλλον επιδεινώθηκε, μεγάλο μέρος αυτών των δανείων κατέστη μη εξυπηρετούμενο, προκαλώντας βαθιά τραπεζική κρίση και σημαντικές απώλειες για καταθέτες και επενδυτές.

Αν και σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές, οι βασικοί κίνδυνοι παραμένουν. Η άνοδος των επιτοκίων τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει αισθητά το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων, ιδιαίτερα για όσους έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο. Αυτό περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και αυξάνει την πιθανότητα αδυναμίας αποπληρωμής.

Ιδιαίτερα ευάλωτα εμφανίζονται τα νοικοκυριά χαμηλότερων εισοδημάτων και οι μικρές επιχειρήσεις που εξαρτώνται έντονα από τραπεζικό δανεισμό. Σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, ακόμη και μια μικρή μείωση εσόδων ή μια απρόβλεπτη οικονομική δυσκολία μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις πληρωμών. Αυτός είναι και ο λόγος που οι τράπεζες συνεχίζουν να εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης σε σχέση με το παρελθόν.

Η ανησυχία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην Κύπρο. Σε ολόκληρη την Ευρώπη διεξάγεται έντονη συζήτηση κατά πόσο οι δανειολήπτες χρειάζονται πρόσθετη προστασία. Η συζήτηση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση προωθεί νέα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές επιβαρύνσεις τόκων και ανατοκισμού.

Σύμφωνα με το υπό διαμόρφωση ελληνικό πλαίσιο, το συνολικό ποσό που θα επιστρέψει ο δανειολήπτης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο για συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η ρύθμιση θα αφορά κυρίως καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και άλλες μορφές καταναλωτικής πίστης. Παράλληλα, θα ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες για αυστηρότερη ενημέρωση και μεγαλύτερη διαφάνεια προς τους δανειολήπτες.

Οι υποστηρικτές της νομοθεσίας θεωρούν ότι πρόκειται για μια αναγκαία παρέμβαση προστασίας των καταναλωτών. Επισημαίνουν ότι σε περιόδους υψηλών επιτοκίων και αυξημένου πληθωρισμού, τα νοικοκυριά συχνά εγκλωβίζονται σε χρέη που διογκώνονται λόγω ανατοκισμού. Η επιβολή πλαφόν, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, θα αποτρέψει ακραίες περιπτώσεις υπερχρέωσης και θα περιορίσει πρακτικές που οδηγούν σε μακροχρόνια οικονομική ασφυξία.

Οι τράπεζες, από την άλλη πλευρά, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές. Όπως αναφέρουν στελέχη του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα, η επιβολή ανώτατου ορίου τόκων μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες. Εάν περιοριστεί η δυνατότητα τιμολόγησης κινδύνου μέσω επιτοκίων, τότε οι τράπεζες ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά τη χορήγηση δανείων προς πιο ευάλωτες κατηγορίες δανειοληπτών. Με απλά λόγια, όσοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα ή αδύναμο πιστωτικό προφίλ μπορεί να βρεθούν αποκλεισμένοι από τη χρηματοδότηση.

Οι τράπεζες υποστηρίζουν επίσης ότι η μείωση της διάρκειας αποπληρωμής, ώστε να διατηρηθεί το συνολικό κόστος εντός των νέων ορίων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες μηνιαίες δόσεις. Αυτό, αντί να διευκολύνει τους δανειολήπτες, θα μπορούσε να αυξήσει την οικονομική τους πίεση. Η συζήτηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Κύπρο.

Το βασικό ερώτημα είναι πώς μπορεί να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Από τη μία πλευρά, η οικονομία χρειάζεται ρευστότητα για να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Από την άλλη, η ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση μπορεί να δημιουργήσει νέες «φούσκες» και να επαναφέρει κινδύνους που η Κύπρος έχει ήδη βιώσει στο παρελθόν.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι η σωστή εποπτεία και η διαφάνεια είναι καθοριστικής σημασίας. Οι τράπεζες καλούνται να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία χωρίς να χαλαρώνουν υπερβολικά τα πιστοδοτικά τους κριτήρια. Ταυτόχρονα, οι δανειολήπτες πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά τις δυνατότητές τους, ιδιαίτερα σε περιβάλλον μεταβαλλόμενων επιτοκίων.