Υπουργός Ενέργειας: Δεν εντοπίζεται αισχροκέρδεια στις τιμές καυσίμων

Οι τιμές στα καύσιμα κίνησης στην Κύπρο «δεν είναι σε άσχημο επίπεδο» και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει αισχροκέρδεια στις αυξήσεις, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, εκφράζοντας τη θέση ότι η διαχείριση του ζητήματος πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε δηλώσεις του, στο περιθώριο επίσκεψης του στην ερευνητική μονάδα «Πρωτέας», του Ινστιτούτου Κύπρου, ο κ. Δαμιανός κλήθηκε να απαντήσει πότε θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων, σημειώνοντας ότι, όλα εξαρτώνται με το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν και όπως υπέδειξε, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν αναμένονται οι τιμές να επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα, καθώς έχουν καταστραφεί σημαντικές εγκαταστάσεις.

Αν και οι τιμές έχουν αυξηθεί, είπε, στην Κύπρο «τα καύσιμα κίνησης δεν είναι σε άσχημο επίπεδο» και υπενθύμισε την μείωση, στην οποία προχώρησε η Κυβέρνηση, επί του φόρου κατανάλωσης, «έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει και το κράτος ένα μέρος αυτής της αύξησης για να μην το επωμίζονται μόνο οι καταναλωτές».

«Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών κάνει καθημερινά μετρήσεις έτσι ώστε εκεί και όπου υπάρχει οποιαδήποτε ατασθαλία να δούμε με ποιό τρόπο θα μπορούσαμε και εμείς να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση», συνέχισε και τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι αυξήσεις δεν είναι στα πλαίσια της αισχροκέρδειας, είναι στα πλαίσια της ευρύτερης κατάστασης στην περιοχή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει επάρκεια καυσίμων για το καλοκαίρι και τον χειμώνα, «αλλά προφανώς πρέπει να προγραμματιζόμαστε για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, αναλόγως και του τι θα προβλέψουμε».

Υπενθυμίζοντας ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί, στην Κύπρο, το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, στην παρουσία και του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ, ο Μιχάλης Δαμιανός είπε πως αυτά να θέματα θα συζητηθούν γιατί «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Ανέφερε εξάλλου πως, εκτός από καύσιμα για αεροπλάνα, η ΕΕ δεν εισάγει μεγάλες ποσότητες από την Μέση Ανατολή και πως «δεν συζητάμε το θέμα της επάρκειας, αλλά συζητούμε το θέμα της τιμής, καθώς εκεί που δεν υπάρχει παραγωγή στην Μέση Ανατολή είναι φυσιολογικό να ανεβαίνουν και οι τιμές».

«Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να χειριστούμε, τα συζητάμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν λύσεις που έχουν να κάνουν και με τη χρήση ενέργειας, εκεί που θα μπορούσε να μειωθεί, ώστε να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές, αλλά και οι καταναλωτές να μπορούν να προχωρήσουν και το ίδιο και οι επιχειρήσεις», συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε πως ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος, οι τιμές των καυσίμων είναι εξαιρετικό δύσκολο να επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο «επειδή έχουν καταστραφεί αρκετές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στο Κατάρ, όσον αφορά το φυσικό αέριο».

«Οπότε μια άμεση μείωση σε τιμές πριν τον πόλεμο θα είναι δύσκολο», είπε και επανέλαβε ότι «είναι θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε και θεωρούμε ότι η συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σωστή και καλή, γιατί σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορούμε να διαχειριστούμε μόνοι μας, ως Κύπρος».

Πηγή: ΚΥΠΕ