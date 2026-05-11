Κρατικό μισθολόγιο με φρένο στις αυξήσεις - Όσα είπε ο Κεραυνός στο 63ο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου και συγκράτηση του ρυθμού αύξησής του, διατηρώντας παράλληλα τον διάλογο με τις συντεχνίες και ειδικά την ΠΑΣΥΔΥ, κατέστησε σαφές ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μιλώντας στο 63ο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ.

Ο Υπουργός έθεσε το μισθολογικό στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής για τον δημόσιο τομέα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται, στη βάση «στοχευμένων μελετών», αλλαγές που αποσκοπούν στον εξορθολογισμό των δαπανών προσωπικού και στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

"Στο πλαίσιο της συνέχισης της πορείας σταθερότητας και ανάπτυξης, επεξεργαζόμαστε, στη βάση στοχευμένων μελετών, τον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου και τη συγκράτηση του ρυθμού αύξησής του. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο εξορθολογισμός και η συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου, μόνο υπέρ των καλώς νοούμενων συμφερόντων των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να λειτουργήσει, αφού θα θωρακίσει τα κεκτημένα, αποκλείοντας οποιοδήποτε μελλοντικό κίνδυνο αμφισβήτησης ή επανα-διαπραγμάτευσης, όπως είχε γίνει στο παρελθόν", είπε ο κ. Κεραυνός.

Παράλληλα τόνισε ότι είναι και αναγκαία η αύξηση της παραγωγικότητας στον δημόσιο τομέα και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής, επισημαίνοντας πως η δημοσιονομική σταθερότητα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών αναταράξεων.

Μόνο μέσα από «υπεύθυνες πολιτικές» και μακριά από λαϊκισμούς μπορεί να διατηρηθεί η αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας και η σταθερότητα στον δημόσιο τομέα, είναι το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο κ. Κεραυνός απευθυνόμενος στα μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο κ. Κεραυνός διαβεβαίωσε ότι οποιεσδήποτε συγκεκριμένες προτάσεις προκύψουν θα τεθούν σε διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη στάση της ΠΑΣΥΔΥ για τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης.

Οι μεταρρυθμίσεις

Ο κ. Κεραυνός υπερασπίστηκε τη μέχρι σήμερα πολιτική της κυβέρνησης έναντι των δημοσίων υπαλλήλων, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια ικανοποιήθηκαν σειρά αιτημάτων που παρέμεναν για μεγάλο διάστημα σε εκκρεμότητα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις συμφωνίες για γενικές αυξήσεις στους μισθούς, στη ρύθμιση για τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους της κλίμακας Α2-5-7 και στη συμφωνία για την ΑΤΑ σε περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, οι δημόσιοι υπάλληλοι επωφελήθηκαν επίσης από τη φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημά τους μέσα από φορολογικές εκπτώσεις για παιδιά και πράσινες επενδύσεις, σε μια περίοδο ακρίβειας και πιέσεων στο κόστος ζωής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη δημόσια υπηρεσία, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό αφήγημα για έναν πιο σύγχρονο και ευέλικτο δημόσιο τομέα. Ανάμεσα στις αλλαγές που προωθούνται περιλαμβάνονται το νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων, η πλήρωση θέσεων προαγωγής μέσω γραπτών εξετάσεων, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης.

Στην ομιλία του, ο κ. Κεραυνός παρουσίασε επίσης τις πρωτοβουλίες για ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας, όπως η εφαρμογή του «ψηφιακού πολίτη», η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και η απλοποίηση διαδικασιών, συνδέοντας τις αλλαγές αυτές με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Πρόσθετα, αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις ευέλικτης εργασίας, όπως η επέκταση του ελαστικού ωραρίου, η σταδιακή εφαρμογή τηλεργασίας και η δυνατότητα μειωμένης απασχόλησης για γονείς, φροντιστές και άτομα με προβλήματα υγείας ή αναπηρία.