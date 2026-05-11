Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ζαβράντωνα μετά την ακύρωση της ποινής από το Εφετείο

Τρεισήμισι χρόνια μετά την καταδίκη του Γιώργου Χριστοδούλου (Ζαβράντωνα) σε φυλάκιση 22 ετών για σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών, το Εφετείο ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση διατάσσοντας επανεκδίκαση της υπόθεσης από το Κακουργιοδικείο.

Ο Γιώργος Χριστοδούλου, κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας, καταδικάστηκε στις 12.12.2022, με απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, για τα αδικήματα της κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α, ήτοι 15 κιλών και 16.4 γραμμαρίων κοκαΐνης. Τα αδικήματα, για τα οποία καταδικάστηκε διαπράχθηκαν στις 16.1.2019 και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 22 ετών. Με έφεση που καταχώρισε ο δικηγόρος του (Χρίστος Πουτζιουρής), βασισμένη σε εικοσιένα λόγους έφεσης και η επιβολή ποινής σε δυο λόγους έφεσης, επιχειρήθηκε ακύρωση της καταδίκης.

Με τον δεύτερο λόγο έφεσης προβάλλεται ότι το Κακουργιοδικείο που εκδίκασε την ποινική υπόθεση δεν ήταν ο φυσικός δικαστής του Εφεσείοντος, με αποτέλεσμα να παραβιασθεί το δικαίωμα του σε δίκαιη δίκη, εφόσον της ποινικής υπόθεσης αρχικά επιλήφθηκε Κακουργιοδικείο υπό διαφορετική σύνθεση, το οποίο με την ενδιάμεση απόφαση του ημερομηνίας 23.12.2020, έθεσε τη σφραγίδα του στην υπόθεση, που θεμελιώνοντας την περαιτέρω πορεία της δίκης.

Το Εφετείο, εξέτασε τον συγκεκριμένο λόγο έφεσης, καθώς έκρινε ότι εάν κρινόταν βάσιμος θα έπρεπε να παραμεριστεί η πρωτόδικη απόφαση. Όπως τονίζεται στην απόφαση του Εφετείου, ο δεύτερος λόγος έφεσης κρίνεται βάσιμος και η έφεση επιτυγχάνει και η καταδικαστική απόφαση, καθώς και η επιβληθείσα ποινή ακυρώνονται. «Διατάσσεται νέα δίκη του Εφεσείοντος ενώπιον Κακουργιοδικείου Λευκωσίας υπό νέα σύνθεση. Ο Εφεσείων να παρουσιαστεί ενώπιον της νέας σύνθεσης Κακουργιοδικείου σε σύντομη ημερομηνία, η οποία να καθοριστεί από τον αρμόδιο πρωτοκολλητή, σε συνεννόηση με το Κακουργιοδικείο, και εν πάση περιπτώσει όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των 15 ημερών από σήμερα, και να απαντήσει στις εν λόγω κατηγορίες. Εν τω μεταξύ, ο εφεσείοντας να παραμείνει υπό κράτηση» καταλήγει η απόφαση.

Η απόφαση του Εφετείου για ακύρωση της ποινής που επιβλήθηκε στον Ζαβράντωνα σχολιάζεται έντονα σε νομικούς κύκλους. Το μεγαλύτερο ζήτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο το Κακουργιοδικείο το οποίο θα επανεκδικάσει την υπόθεση του Γιώργου Χριστοδούλου θα διατάξει όπως παραμείνει υπόδικος. Από την πλευρά του Ζαβράντωνα, αναμένεται να ζητηθεί όπως παραμείνει ελεύθερος με όρους, καθότι βρισκόταν ήδη στις Φυλακές ως κρατούμενος στη βάση της ακυρωθείσας απόφασης του Κακουργιοδικείου, και ως υπόδικος πριν από την ακυρωθείσα καταδίκη του.

Πέραν του συγκεκριμένου ζητήματος, η τροπή με την απόφαση του Εφετείου, δημιουργεί νέο ενδιαφέρον για τη σοβαρή υπόθεση και κατά πόσο έχουν διαφοροποιηθεί δεδομένα σε σχέση με την μαρτυρία που θα προσκομιστεί στην νέα διαδικασία στο Κακουργιοδικείο που θα την εκδικάσει.



Αύριο στο Κακουργιοδικείο

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου αύριο ο Γιώργος Χριστοδούλου (Ζαβράντωνας) για άλλη υπόθεση. Πρόκειται η υπόθεση για την οποία βρίσκονται στο εδώλιο πέραν του Ζαβράντωνα, άλλα έξι πρόσωπα. Όλοι οι κατηγορούμενοι είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά κύκλωμα παράνομων δραστηριοτήτων, με την Αστυνομία να εκτιμά ότι εγκέφαλος είναι ο Ζαβράντωας και οργάνωνε τις «δουλειές» μέσω κινητού τηλεφώνου μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, με τη βοήθεια 37χρονης με την οποία διατηρούσε δεσμό.