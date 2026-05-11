Γιώργος Λυσανδρίδης – Νίκος Κέττηρος: Θεραπεία για την απώλεια χρήσης περιουσίας και άλυτα προσφυγικά ζητήματα

Οι υποψήφιοι βουλευτές Αμμοχώστου, Γιώργος Λυσανδρίδης του ΔΗΣΥ και Νίκος Κέττηρος του ΑΚΕΛ, ανοίγουν τα χαρτιά τους για τις εκκρεμότητες που ταλανίζουν τους πρόσφυγες 52 χρόνια μετά την εισβολή, αναφέρονται στην ιδιαιτερότητα της επαρχίας Αμμοχώστου και στα προβλήματα που αλλάζουν όσο περνούν τα χρόνια.

Οι Αμμοχωστιανοί αναφέρουν, είναι διασκορπισμένοι σε 340 κοινότητες και Δήμους, καθώς τα προβλήματα αγγίζουν και την Ελεύθερη Αμμόχωστο, αλλά και όλο τον προσφυγικό κόσμο, ακόμα και τους αυτόχθονες πρόσφυγες.

Φιλοξενούμενοι στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, οι δύο υποψήφιοι βουλευτές Αμμοχώστου, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τα αδιάθετα κονδύλια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών τα οποία δεν αξιοποιούνται, ενώ υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Την ίδια ώρα αναφέρονται σε θεραπείες για την απώλεια χρήσης της περιουσίας, αλλά ταυτόχρονα και τις προκλήσεις για τη δεύτερη και τρίτη γενιά προσφύγων.