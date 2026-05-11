Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν δρόμους στο Παλιομέτοχο - Στο σημείο η Αστυνομία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«LOL» στο «OXI» του ΕΛΑΜ για τον γάμο και την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η συγκεκριμένη πινακίδα είναι αναρτημένη στην οδό Στροβόλου και η τοποθέτησή της ξεσήκωσε μεγάλη διαμάχη στα ΜΚΔ για την ελευθερία της έκφρασης, ενώ η Accept ΛΟΑΤΙ προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες

Παρέμβαση με μπογιά πραγματοποίησαν άγνωστοι στην πινακίδα του ΕΛΑΜ που τασσόταν κατά του γάμου και της υιοθεσίας

από ομόφυλα ζευγάρια. Άγνωστα, μέχρι στιγμής, πρόσωπα έγραψαν με μεγάλα γράμματα σε πορτοκαλί χρώμα την έκφραση «LOL» (Laugh out loud) που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «γελάω δυνατά».

Η συγκεκριμένη πινακίδα είναι αναρτημένη στην οδό Στροβόλου και η τοποθέτησή της ξεσήκωσε μεγάλη διαμάχη στα ΜΚΔ για την ελευθερία της έκφρασης, ενώ η Accept ΛΟΑΤΙ προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες. Μάλιστα το θέμα έχει τεθεί και ενώπιον των Επιτρόπου του παιδιού και Επιτρόπου των ανθρώπινών δικαιωμάτων, καθώς όπως σημειώνει η οργάνωση είναι τοποθετημένη σε μια περιοχή με επτά περίπου σχολεία, στην οποία συχνάζουν παιδιά από 7-18 ετών.

Το ΕΛΑΜ υπεραμύνθηκε του εγχειρήματός του σε τηλεοπτικά πάνελ και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτια, με μέλη του κόμματος και υποψήφιους βουλευτές του να κάνουν λόγο για «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα».

Από πλευράς του ο Δήμος Στροβόλου εξέδωσε προ ημερών ανακοίνωση, μέσω της οποίας διαβεβαίωνε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την ανάρτηση της πινακίδας. 

Φωτογραφία από την παρέμβαση στην πινακίδα δημοσιεύει η σελίδα afoa.cy:

 

Tags

ΕΛΑΜACCEPT CYPRUS

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα