«LOL» στο «OXI» του ΕΛΑΜ για τον γάμο και την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια

Παρέμβαση με μπογιά πραγματοποίησαν άγνωστοι στην πινακίδα του ΕΛΑΜ που τασσόταν κατά του γάμου και της υιοθεσίας

από ομόφυλα ζευγάρια. Άγνωστα, μέχρι στιγμής, πρόσωπα έγραψαν με μεγάλα γράμματα σε πορτοκαλί χρώμα την έκφραση «LOL» (Laugh out loud) που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «γελάω δυνατά».

Η συγκεκριμένη πινακίδα είναι αναρτημένη στην οδό Στροβόλου και η τοποθέτησή της ξεσήκωσε μεγάλη διαμάχη στα ΜΚΔ για την ελευθερία της έκφρασης, ενώ η Accept ΛΟΑΤΙ προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες. Μάλιστα το θέμα έχει τεθεί και ενώπιον των Επιτρόπου του παιδιού και Επιτρόπου των ανθρώπινών δικαιωμάτων, καθώς όπως σημειώνει η οργάνωση είναι τοποθετημένη σε μια περιοχή με επτά περίπου σχολεία, στην οποία συχνάζουν παιδιά από 7-18 ετών.

Το ΕΛΑΜ υπεραμύνθηκε του εγχειρήματός του σε τηλεοπτικά πάνελ και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτια, με μέλη του κόμματος και υποψήφιους βουλευτές του να κάνουν λόγο για «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα».

Από πλευράς του ο Δήμος Στροβόλου εξέδωσε προ ημερών ανακοίνωση, μέσω της οποίας διαβεβαίωνε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την ανάρτηση της πινακίδας.

Φωτογραφία από την παρέμβαση στην πινακίδα δημοσιεύει η σελίδα afoa.cy: