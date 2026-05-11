ΑΚΕΛ: Συνεχίζεται η σιωπή της κυβέρνησης για το videogate, ζητά διερεύνηση και για το «μαύρο βαν»

«Η άρνηση της κυβέρνησης να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα διαφάνειας εντείνει τη δυσπιστία των πολιτών και πλήττει την αξιοπιστία των θεσμών. Όταν στα τεκμηριωμένα ερωτήματα η απάντηση είναι η εκκωφαντική σιωπή, ενισχύεται η αίσθηση συγκάλυψης», αναφέρει το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του για την υπόθεση του «videogate».Το ΑΚΕΛ αναφέρει επίσης ότι η υπόθεση του «μαύρου βαν» παραμένει σοβαρή εκκρεμότητα για το κράτος δικαίου και ζητά επανεξέταση και άνοιγμα της υπόθεσης.
Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ
Η άρνηση της κυβέρνησης να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα διαφάνειας εντείνει τη δυσπιστία των πολιτών και πλήττει την αξιοπιστία των θεσμών. Όταν στα τεκμηριωμένα ερωτήματα η απάντηση είναι η εκκωφαντική σιωπή, ενισχύεται η αίσθηση συγκάλυψης.
Για την υπόθεση του videogate, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αποφεύγει να απαντήσει για τον μηχανισμό διαπλοκής που αποκαλύφθηκε στο Προεδρικό. Η ανάληψη ευθύνης για το υλικό από την Black Cube κατέρριψε το αφήγημα περί «υβριδικής επίθεσης». Τα ερωτήματα, όμως, παραμένουν και είναι αμείλιχτα:
Τι περιλαμβάνει το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας;
Πώς απαντά η κυβέρνηση σε δημοσιεύματα που συνδέουν το υλικό με κυβερνητικές αποφάσεις;
Μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο εκβιασμών;
Στο ίδιο πλαίσιο, το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει την απαίτησή του για κατάθεση στη Βουλή των στοιχείων των εταιρειών δωρητών προς το ταμείο της συζύγου του Προέδρου. Η άρνηση παροχής των στοιχείων, με τη στήριξη των ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, ενισχύει τις υπόνοιες για αποφυγή ελέγχου και συγκάλυψη.
Την ίδια ώρα, η υπόθεση του «μαύρου βαν» παραμένει σοβαρή εκκρεμότητα για το κράτος δικαίου. Η καταδίκη του Tal Dilian από την ελληνική Δικαιοσύνη για παρακολουθήσεις εκθέτει εκ νέου τη στάση των κυπριακών αρχών.
Το ΑΚΕΛ απαιτεί:
Πλήρεις απαντήσεις για το videogate.
Διερεύνηση σε βάθος όλων των πτυχών της υπόθεσης.
Επανεξέταση και άνοιγμα της υπόθεσης του «μαύρου βαν».
Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στην κοινωνία.