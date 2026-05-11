Καύσιμα: Αναμένονται μειώσεις στις τιμές, εκτιμά η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ενδείξεις για το ότι αναμένεται να ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα μικρές μειώσεις στην τιμή των καυσίμων βλέπει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, δήλωσε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

«Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, παρότι αποφεύγει να προβαίνει σε προβλέψεις σχετικά με την πορεία των τιμών των καυσίμων, παρακολουθεί και επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της διεθνούς αγοράς και των τιμών εισαγωγής», ανέφερε ο κ. Καραγιώργης, σημειώνοντας ότι με βάση τις ενδείξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, «αναμένονται μικρές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και ειδικότερα στο πετρέλαιο κίνησης κατά το αμέσως επόμενο διάστημα».

Ωστόσο, ο κ. Καραγιώργης επισήμανε ότι εξακολουθεί να επικρατεί «αβεβαιότητα και νευρικότητα» στη διεθνή αγορά καυσίμων, ως αποτέλεσμα των δηλώσεων και των εξελίξεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν. «Η κατάσταση αυτή προκαλεί συνεχείς διακυμάνσεις τόσο στις τιμές του αργού πετρελαίου όσο και στις τιμές των διυλιστηρίων», είπε.

Διευκρίνισε ότι οι μειώσεις στις τιμές Platts που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να αποτυπώνονται και στις λιανικές τιμές, ιδιαίτερα όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα.

«Ως η αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση της αγοράς και των τιμών, η Υπηρεσία επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους καταναλωτές ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν θα επιτρέψει την παρουσία οποιωνδήποτε φαινομένων που λειτουργούν σε βάρος των καταναλωτών», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ