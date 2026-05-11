«Δεν έχει καμία αξία» το τουρκικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», λέει η Αθήνα - Στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα

Την έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης προκάλεσε η πρωτοβουλία της Τουρκίας να δρομολογήσει νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο αποσκοπεί στη διεκδίκηση περιοχών του Αιγαίου και της Μεσογείου.

Διαβάστε επίσης: Στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας η «Γαλάζια Πατρίδα» - Τι σηματοδοτεί η κίνηση αυτή για Ελλάδα και Κύπρο

Ο κυβερντητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών κληθείς να σχολιάσει το θέμα ανέφερε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες, στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία, «δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου» και προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα είναι κράτος που σέβεται το διεθνές δίκαιο και ιδίως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο –όπως είπε– καθορίζει με «απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση» τη διαδικασία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, χωρίς δυνατότητα επιλεκτικής εφαρμογής.

Τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση παραμένει σταθερή στη γραμμή του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, υπερασπιζόμενη με συνέπεια τα εθνικά συμφέροντα. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι ελληνικές κινήσεις δεν καθορίζονται από τις ενέργειες τρίτων χωρών, αλλά χαράζουν σταθερή πολιτική με επίκεντρο τον σεβασμό των κανόνων δικαίου. Ενδεικτικό αυτής της στρατηγικής, σημείωσε, είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που αποτυπώνει τα δυνητικά όρια με ευρωπαϊκή σφραγίδα.

Κατεπείγουσα ερώτηση από την Βόζεμπεργκ

Κατεπείγουσα ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, σε «συνέχεια των πρόσφατων τουρκικών προκλήσεων κατά της Ελλάδας», κατέθεσε η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας, Ελίζα Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη.

Όπως αναφέρει, η Τουρκία επιχειρεί με νέο ειδικό νομοσχέδιο να νομιμοποιήσει τις παράνομες αξιώσεις της για θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και να δημιουργήσει τετελεσμένα, αγνοώντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «ο νέος νόμος αναμένεται να παραχωρήσει στον τουρκικό στόλο και στην ακτοφυλακή αρμοδιότητες παρέμβασης και επιχειρησιακής δράσης ακόμη και σε περιοχές όπου δεν έχει οριοθετηθεί ΑΟΖ, ενώ, παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα να χαρακτηρίζει μονομερώς θαλάσσιες ζώνες ως περιοχές ειδικού καθεστώτος, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας».

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Βόζεμπεργκ ζητά από την Ε.Ε. «να αξιολογήσει νομικά τις ενέργειες της Τουρκίας, αλλά και να ασκήσει άμεσα πιέσεις προς την Άγκυρα, προκειμένου να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ, τα όποια παραβιάζει σκόπιμα και συστηματικά».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Ελίζας Βόζεμπεργκ:

«Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην Τουρκία, καθώς η Άγκυρα διαμηνύει ότι πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η Τουρκία ετοιμάζει νέο νόμο, με τον οποίο επιχειρεί να νομιμοποιήσει τις αξιώσεις της για θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, η νέα νομοθετική ρύθμιση θα δώσει στον τουρκικό στόλο και στην τουρκική ακτοφυλακή δικαιώματα παρέμβασης και δράσης ακόμα και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΖ ενώ ο Τούρκος πρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα κήρυξης θαλάσσιας περιοχής ειδικού καθεστώτος μονομερώς.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της Θάλασσας και τις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, ερωτάται η Επιτροπή: