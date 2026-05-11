Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν δρόμους στο Παλιομέτοχο - Στο σημείο η Αστυνομία

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αποφάσισαν τη μεταφορά θανατωμένων βοοειδών 12 χιλιόμετρα μακριά από τη μονάδα που εντοπίστηκε θετική.

Σε κινητοποίηση κατήλθαν το μεσημέρι της Δευτέρας κτηνοτρόφοι στην περιοχή του Παλιομετόχου, στη Λευκωσία, με σκοπό να αποτέψουν τη μεταφορά θανατωμένων ζώων από άλλες περιοχές, 12 χλμ. μακριά, με σκοπό την ταφή τους στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι διαμαρτυρόμενοι απέκοψαν δρόμους της περιοχής με τρακτέρ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς. Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν και κάτοικοι του Παλιομετόχου, οι οποίοι στέκονται στο πλευρό των κτηνοτρόφων και εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από την ταφή των ζώων στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και φωνές στην περιοχή της Δυτικής Λευκωσίας. Όπως εξήγησε σήμερα σε δημόσιες τοποθετήσεις ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, η απόφαση πάρθηκε, διότι δίπλα από τη μονάδα βοοειδών, 160 ως προς τον αριθμό, στο Παλιομέτοχο, που βρέθηκε θετική την περασμένη Παρασκευή, υπάρχει χοιροστάσιο μεγάλης δυναμικότητας, το οποίο για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κρίνεται απαραίτητο να προστατευθεί. Επίσης εξήγησε ότι ο λόγος που δεν είναι δυνατό να γίνει η ταφή ακριβώς δίπλα από τη φάρμα που βρέθηκε θετική, είναι «διότι υπάρχουν παρακείμενες γεωτρήσεις οι οποίες είτε έχουν σύμβαση με τον ΕΟΑ για να προμηθεύουν τον ΕΟΑ με υδροδότηση των ανθρώπων, είτε επίκεινται συμβάσεις με συγκεκριμένες από αυτές τις γεωτρήσεις. Και πρόκειται για ιδιωτικά τεμάχια και όχι κρατικά τεμάχια που έχουν διερευνηθεί από γεωλογικής και υδρολογικής άποψης, ούτως ώστε να θεωρείται ασφαλής η ταφή και η μη επιμόλυνση των υπόγειων υδροφορέων από την ταφή των ζώων».

