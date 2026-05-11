Τρία εκατομμύρια εξαρτήματα εξοικονόμησης νερού θα διανεμηθούν δωρεάν στους πολίτες

Σε χαιρετισμό στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε η ΕΚΟ προς παρουσίαση της δράσης που ανέλαβε για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας μέσα από τη δωρεάν διάθεση ακροφυσίων εξοικονόμησης νερού προς τους πολίτες, η Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του ευρέως κοινού και το εκτεταμένο πρόγραμμα διάθεσης ακροφυσίων άρχισε πιλοτικά από τους πρώτους μήνες του 2026 η διανομή σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους που έχουν αυξημένη χρήση νερού, ενώ μέσα στις επόμενες πολύ λίγες βδομάδες η δράση θα επεκταθεί με διανομή σε νοικοκυριά, δημόσια κτίρια και στρατόπεδα.

Στο πλαίσιο της δράσης θα διατεθούν συνολικά 2.000.000 ακροφύσια για βρύσες και 1.000.000 μειωτές ροής για ντους, σημείωσε προσθέτοντας πως ο εξοπλισμός αυτός συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης νερού, χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το μήνυμα της εκστρατείας αυτής, είπε η κ. Παναγιώτου, είναι πως αν ο καθένας μειώσει την κατανάλωση νερού έστω κατά 10%, το συνολικό αποτέλεσμα για την Κύπρο θα είναι τεράστιο.

Η Υπουργός αφού επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία της ΕΚΟ έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αναδεικνύει στην πράξη πως η αντιμετώπιση της λειψυδρίας αποτελεί υπόθεση συλλογικής ευθύνης και κοινής δράσης, παρέθεσε τον σχεδιασμό του Υπουργείου της για την επίλυση του προβλήματος λέγοντας ότι κεντρικό κομμάτι αυτού του σχεδιασμού είναι οι αφαλατώσεις. Για μια χώρα όπως την Κύπρο, η υδατική ασφάλεια περνά πλέον μέσα από τη δυνατότητά μας να παράγουμε νερό με σταθερό και αξιόπιστο τρόπο.

Η Υπουργός Γεωργίας σημείωσε ότι παρά τις βελτιωμένες εισροές νερού στους ταμιευτήρες φέτος, η επίλυση του προβλήματος της λειψυδρίας με αύξηση των ποσοτήτων νερού μέσω μη συμβατικών πηγών όπως είναι οι αφαλατώσεις, η βελτίωση του δικτύου και η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης παραμένουν σταθερά οι πυλώνες πάνω στους οποίους εργάζεται η Κυβέρνηση.

Η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι μετά από πραγματική σκληρή δουλειά που έχει κάνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, μέσα σε 2 χρόνια τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία επιπλέον τρεις κινητές μονάδες αφαλάτωσης στη Μονή, την Κισσόνεργα και το Λιμάνι Λεμεσού, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες ύδρευσης. Την ίδια ώρα, μία τέταρτη θα τεθεί σε λειτουργία εντός Μαΐου, ενώ πρόσθετες κινητές μονάδες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του 2026 και 2027, συνέχισε.

Σημείωσε ότι προκειμένου να επιτευχθούν μόνιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις, προχωρούν ταυτόχρονα τέσσερις νέες μονάδες αφαλάτωσης στην ανατολική Λεμεσό, στην Αγία Νάπα – Αγία Θέκλα, στην Πόλη Χρυσοχούς και στη Δεκέλεια και στην επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και ευέλικτου υδατικού συστήματος για τις επόμενες δεκαετίες.

Επίσης ανέφερε ότι προς αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος που αφορά τις απώλειες νερού στα δίκτυά τους, κυρίως λόγω της παλαιότητας των υποδομών και των αυξημένων αναγκών συντήρησης, το 2025 εγκρίθηκαν έργα ύψους €10,5 εκατομμυρίων για τους ΕΟΑ και επιπρόσθετα €1 εκατομμύριο για τις κοινότητες, με στόχο την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών, τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και έκτακτη πρόσθετη κρατική χορηγία μέχρι €300 χιλιάδες για κάθε ΕΟΑ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα παρεμβάσεις για εντοπισμό και αποκατάσταση διαρροών και ταχύτερη αντιμετώπιση βλαβών, συνέχισε.

Αναφερόμενη στην υπερκατανάλωση νερού που διαπιστώνεται επεσήμανε ότι στην Κύπρο, η μέση κατανάλωση νερού ανά άτομο την ημέρα ανέρχεται περίπου στα 140 λίτρα, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται στα 124 με 125 λίτρα.

Εξήγησε ότι μέσα από την εκστρατεία «Νερό, και για το αύριο», που υλοποιείται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, «θέλουμε να ενισχύσουμε την αντίληψη ότι η εξοικονόμηση νερού είναι υπόθεση όλων μας». Επίσης με τη συνεργασία του Κέντρου Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» αναπτύχθηκε η εφαρμογή «Σταγονομετρώ», ακριβώς για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά να αντιληφθούν και να υπολογίζουν την καθημερινή κατανάλωση νερού, συνέχισε.

Η κ. Παναγιώτου ανακοίνωσε ότι εντός της εβδομάδας θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα για το υδατικό ζήτημα στην Κύπρο, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να συγκεντρώσει σε ένα σημείο αναφοράς όλη την πληροφόρηση που αφορά το νερό στη Κύπρο και σε αυτή θα προστεθεί και η πρωτοβουλία της ΕΚΟ.

Εξήγησε ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται τόσο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω της λειψυδρίας και της κλιματικής πίεσης, όσο και για τους σχεδιασμούς, τα έργα και την πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων που προωθούνται για την ενίσχυση της υδατικής επάρκειας, συνεχή ενημέρωση και την ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από το υδατικό ζήτημα.

Παράλληλα, στόχος της ιστοσελίδας είναι το ευρύ κοινό να μπορεί να βρίσκει πρακτικές πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές για την εξοικονόμηση νερού και την υπεύθυνη χρήση του στην καθημερινότητα, συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ