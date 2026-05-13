Εκδήλωση Καριέρας CFA Society Cyprus

Κυριάκος Ίνιος, CFA

Γραμματέας, CFA Society Cyprus

Στις 14 Μαΐου 2026, ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση καριέρας, φέρνοντας κοντά φοιτητές, νέους επαγγελματίες, υποψηφίους του CFA Program, το CFA Institute και κορυφαίους εργοδότες στην Κύπρο.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τα νέα ταλέντα να κατανοήσουν καλύτερα τις επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον χώρο των χρηματοοικονομικών και της διαχείρισης επενδύσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Παράλληλα, δίνει στους εργοδότες την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με άτομα που ήδη επενδύουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, μέσω του CFA Program.

Το επενδυτικό επάγγελμα συνεχίζει να εξελίσσεται. Οι καριέρες στον χρηματοοικονομικό τομέα δεν περιορίζονται πλέον μόνο σε παραδοσιακούς ρόλους, όπως τη διαχείριση χαρτοφυλακίων ή την ανάλυση επενδύσεων. Οι ευκαιρίες επεκτείνονται σε τομείς όπως διαχείριση ιδιωτικού πλούτου, ιδιωτικές αγορές, τραπεζική, διαχείριση κινδύνων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, fintech, εταιρική χρηματοδότηση και διαχείριση επενδύσεων. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην εξέλιξη του CFA Program, με την εισαγωγή των νέων εξειδικευμένων κατευθύνσεων Level III σε Portfolio Management, Private Wealth και Private Markets.

Η τοπική κοινότητα του CFA στην Κύπρο επιβεβαιώνει επίσης πόσο ευρύ έχει γίνει το επάγγελμα. Πρόσφατα στοιχεία του CFA Society Cyprus καταδεικνύουν ότι τα μέλη του εργάζονται σε τομείς όπως διαχείριση επενδύσεων και επενδυτικές εταιρείες, εμπορικές τράπεζες, συμβουλευτικές εταιρείες, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, εταιρείες διαχείρισης πλούτου, ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες και άλλους τομείς των χρηματοοικονομικών. Τα στοιχεία των υποψηφίων καταδεικνύουν, επίσης, μια ισχυρή νέα γενιά επαγγελματιών, με τους υποψήφιους του Level I να αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα και αρκετούς υποψηφίους να εργάζονται ήδη στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει χαιρετισμό από τον Κωνσταντίνο Κουρούγιαννη, PhD, CFA, Πρόεδρο του CFA Society Cyprus, καθώς και παρουσίαση του CFA Program από τον Rob Langrick, CFA, CIPM, Chief Product Advocate στο CFA Institute. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης παρουσίαση για τις επαγγελματικές προοπτικές στην Κύπρο από τον Κυριάκο Ίνιο, CFA, Γραμματέα του CFA Society Cyprus, σύντομες παρουσιάσεις από κορυφαίους εργοδότες και ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το CFA Society Cyprus επιδιώκει να ενισχύσει τη διασύνδεση μεταξύ πανεπιστημίων, υποψηφίων, εργοδοτών και της ευρύτερης επενδυτικής κοινότητας. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσια πλατφόρμα για την προώθηση του επαγγελματικού τίτλου CFA, τη στήριξη νέων επαγγελματιών και την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών χρηματοοικονομικών στην Κύπρο.

Η διαδικτυακή εκδήλωση καριέρας του CFA Society Cyprus θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026, στις 17:00. Για εγγραφή, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

