Αποκαλυπτική έκθεση του ΠΟΥ: Η covid-19 συνδέεται με 22,1 εκατ. θανάτους, τριπλάσιος αριθμός από τα 7 εκατ. επίσημα θύματα

Η πανδημία της Covid-19 προκάλεσε πολύ βαρύτερο ανθρώπινο αποτύπωμα από αυτό που αποτυπώνεται στους επίσημα καταγεγραμμένους θανάτους, σύμφωνα με τη νέα Παγκόσμια Στατιστική Έκθεση Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η έκθεση εκτιμά ότι μεταξύ 2020 και 2023 καταγράφηκαν περίπου 22,1 εκατομμύρια επιπλέον θάνατοι από κάθε αιτία παγκοσμίως, αριθμός υπερτριπλάσιος σε σχέση με τα περίπου 7 εκατομμύρια θύματα Covid που είχαν δηλωθεί επίσημα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πιο βαρύ έτος της πανδημίας ήταν το 2021, όταν οι επιπλέον θάνατοι έφτασαν τα 10,4 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την έκθεση, εκείνη την περίοδο εμφανίστηκαν πιο θανατηφόρες μεταλλάξεις του ιού, ενώ τα συστήματα υγείας σε πολλές χώρες βρέθηκαν υπό ακραία πίεση. Μέχρι το 2023 ο αριθμός αυτός είχε περιοριστεί στα 3,3 εκατομμύρια.

The COVID-19 pandemic was linked to an estimated 22.1 million excess deaths from all causes globally between 2020 and 2023—more than three times the 7 million reported COVID-19 deaths.



Ο ΠΟΥ σημειώνει επίσης ότι οι άνδρες επηρεάστηκαν περισσότερο συγκριτικά με τις γυναίκες, καθώς το ποσοστό υπερβάλλουσας θνησιμότητας ήταν περίπου 50% υψηλότερο στους άνδρες κατά την κορύφωση της πανδημίας το 2021.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η επίδραση της ηλικίας, με τους ηλικιωμένους να εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη θνησιμότητα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα ποσοστά στους ανθρώπους ηλικίας άνω των 85 ετών ήταν δεκαπλάσια σε σχέση με νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Η έκθεση αναφέρει ότι η πανδημία ανέτρεψε σχεδόν μία δεκαετία προόδου στο προσδόκιμο ζωής και στο προσδόκιμο υγιούς ζωής έως το 2021, χαρακτηρίζοντας την περίοδο ως μια ιστορική οπισθοδρόμηση για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Αν και από το 2022 και μετά παρατηρείται ανάκαμψη, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι αυτή εξελίσσεται με άνισους ρυθμούς ανά περιοχή, φύλο και ηλικία.

Παράλληλα, ο οργανισμός προειδοποιεί ότι η πρόοδος στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για την υγεία παραμένει αργή και άνιση. Η καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση μετά το 2015, ενώ περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού συνεχίζει να επιβαρύνεται οικονομικά από ιδιωτικές δαπάνες υγείας.

