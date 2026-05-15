Κόσμος Ασφαλιστική: Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος €1 εκατ.

Την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους €0,0177 ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,02 και συνολικού ποσού €1.000.000, ενέκρινε η χθεσινή ετήσια γενική συνέλευση της Κόσμος Ασφαλιστική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ, το μέρισμα ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξεως του 5,75% επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 13 Μαΐου 2026.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 22 Ιουνίου 2026 (Payment Date).

Οικονομικές καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2025

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνέλευσης, εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι λογαριασμοί και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας καθώς και η έκθεση διαχείρισης, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης και η έκθεση ελεγκτών.

Εκλογή/ επανεκλογή μελών ΔΣ

Ακόμη, επανεξελέγησαν στη θέση μέλους του ΔΣ ο κ. Μάριος Λουκαΐδης και ο κ. Ανδρέας Τυλλής, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή.

Επίσης επικυρώθηκε ο διορισμός του κ. Ανδρέα Μάμα, ο οποίος διορίσθηκε στο αξίωμα του συμβούλου μετά την τελευταία ετήσια γενική συνέλευση και προσφέρθηκε για εκλογή από την γενική συνέλευση.

Οι κ.κ. Μάριος Κυριάκου, Στάλω Κουμίδου, Κυριάκος Τυλλής και Ηλίας Δημητρίου διατηρούν το αξίωμα τους ως διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας.

Αμοιβή διοικητικών συμβούλων

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του ΔΣ παραμείνουν οι ίδιες και σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε η πολιτική αμοιβών της εταιρείας.

Κάθε μέλος του ΔΣ, πέραν του Εκτελεστικού Διευθυντή, αμείβεται με €10.000 ετησίως. Η αμοιβή του Προέδρου παραμένει η ίδια, €20.000 ετησίως. Οι πρόεδροι των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή €1.000 ετησίως. Κάθε διοικητικός σύμβουλος θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή €100 για κάθε συνεδρία του ΔΣ και για κάθε συνεδρία επιτροπής του Συμβουλίου που συμμετέχει.

Τέλος, εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers Limited ως ελεγκτές της εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.