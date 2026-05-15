Υπουργείο Ενέργειας: Τρίτη προκήρυξη Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» ύψους €20 εκατ.

Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η υποβολή προτάσεων για την τρίτη προκήρυξη του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» με προϋπολογισμό €20 εκατομμυρίων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας το πρωί της Παρασκευή. Σε διάσκεψη Τύπου, ο Υπουργός, Μιχάλης Δαμιανός, σημείωσε ότι με την προκήρυξη αυτή το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσω του Προγράμματος Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, θα ανέρχεται σε €85 εκατομμύρια.

Παράλληλα, στη διάσκεψη Τύπου αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο της εξέτασης αιτήσεων της προηγούμενης προκήρυξης, διαπιστώθηκαν ζητήματα που προέκυψαν κατά το προηγούμενο καλοκαίρι, λόγω της ταυτόχρονης υποβολής μεγάλου αριθμού αιτήσεων πληρωμής, γεγονός που προκάλεσε καθυστέρηση στην πρόοδο της διαδικασίας ελέγχου και καταβολής των ποσών. Ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες και διορθωτικές παρεμβάσεις, με στόχο την επίσπευση και αποτελεσματικότερη εξέταση των αιτημάτων.

Συγκεκριμένα, αρμόδιος λειτουργός του Υπουργείου, εξήγησε ότι, με τον μεγάλο όγκο αιτήσεων πληρωμής που συσσωρεύθηκαν λόγω της σχεδόν ταυτόχρονης παραλαβής τους, χρειάστηκε να υποβληθεί αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ελέγχει τη διάθεση των κονδυλίων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλεκτικού επιτόπου ελέγχου των αιτημάτων.

Έτσι, πρόσθεσε, θα μπορέσουν να προωθηθούν ταχύτερα τα αιτήματα, εφόσον θα ιεραρχούνται ανάλογα με τον βαθμό ρίσκου. Για τις αιτήσεις χαμηλού ρίσκου, τα ποσά μπορεί να καταβάλλονται ακόμα και χωρίς επιτόπου έλεγχο των εργασιών. Οι περιπτώσεις χαμηλού ρίσκου μπορεί να είναι αιτήσεις για μικρά ποσά, αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τεχνικούς και εμπειρογνώμονες που στο παρελθόν είχαν επανειλημμένα καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ή αιτήσεις που αφορούν περιορισμένη έκταση εργασιών.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό, το Σχέδιο παρέχει οικονομική στήριξη με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά κατοικία στις €32.000, ανάλογα με τον τύπο επένδυσης, για εργασίες όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης, εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με ή χωρίς συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και παροχή υπηρεσιών από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, των κατοικιών σε ορεινές περιοχές, καθώς επίσης και των κατοικιών προσφύγων σε προσφυγικούς συνοικισμούς. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στη διάσκεψη Τύπου, το ποσό για αυτές τις περιπτώσεις είναι αυξημένο κατά 20%.

Το σχέδιο απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα και αφορά αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και έχουν ανεγερθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2008. Οι προϋποθέσεις για δικαιούχους είναι να έχουν υφιστάμενο λογαριασμό ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση, ο οποίος να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, και η πρώτη σύνδεση της κατοικίας με το δίκτυο να έχει γίνει πριν την 1η Ιανουαρίου 2008 ή η αίτηση για την έκδοση πολεοδομικής άδειας να υποβλήθηκε πριν τις 21/12/2007.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο συνεχίζεται γιατί υπάρχει η ζήτηση και έτσι δίνεται δυνατότητα και στον κόσμο που δεν είχε υποβάλει αίτηση στο παρελθόν, να μπορέσει να το κάνει.

Εξήγησε, ακόμα, ότι οι προϋπολογισμοί είναι μειωμένοι γιατί έχουν δοθεί αρκετά χρήματα στο παρελθόν, παραπέμποντας και σε απάντησή του σε προηγούμενη ερώτηση σχετικά με το ύψος της τρίτης προκήρυξης, που ανέρχεται στα €20 εκατομμύρια, δηλαδή χαμηλότερο κατά €10 εκατομμύρια, από το ποσό της προηγούμενης προκήρυξης, που έφτασε τα €30 εκατομμύρια με επιπρόσθετη προκήρυξη.

«Η κατάρτιση και υλοποίηση Σχεδίων Χορηγιών που αποσκοπούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, δεν αποτελεί μόνο μία περιβαλλοντική επιλογή», σημείωσε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι παράλληλα συμβάλλει στην επίτευξη εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, ενώ αποτελεί και κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής.

«Μέσα από το σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις κατοικίες» δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να μειώσουν τον ενεργειακό τους κόστος να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους και να συμμετέχουν ενεργά στην πράσινη μετάβαση της χώρας μας», είπε ο Υπουργός.

Όπως ανέφερε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να επικοινωνήσουν με ειδικευμένους εμπειρογνώμονες για επιτόπου επίσκεψη στην οικία τους και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και, εφόσον το επιθυμούν, να προχωρήσουν αμέσως την υλοποίηση των επενδύσεων. Υπενθύμισε ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αναλυτικός οδηγός εφαρμογής του Σχεδίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.meci.gov.cy/sit και θα λειτουργεί επίσης τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης στο 17107.

Πηγή: ΚΥΠΕ