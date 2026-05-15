Στρατηγική συνεργασία ΚΕΒΕ – CITEA με επίκεντρο τη ψηφιακή ανάπτυξη των κυπριακών επιχειρήσεων

Το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Κύπρου (CITEA) υπέγραψαν σήμερα, 15 Μαΐου 2026, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), στα γραφεία του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Μνημόνιο υπεγράφη εκ μέρους του ΚΕΒΕ από τον Γενικό Γραμματέα Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη και εκ μέρους του CITEA από τον Πρόεδρο Γιώργο Μαλέκκο, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο οργανισμών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Το Μνημόνιο στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ανάπτυξης της οικονομίας, τη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜμΕ, και την ενίσχυση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο οργανισμοί θα προωθήσουν κοινές δράσεις, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα ψηφιακής πολιτικής και τεχνολογιών, τη συνδιοργάνωση ενημερωτικών δράσεων, τη στήριξη των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, την προώθηση της δικτύωσης και διεθνούς συνεργασίας, καθώς και τη συνεργασία σε θέματα δημόσιας πολιτικής και εκπόνησης μελετών.

Όπως σημειώνεται, η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη σύνδεση του επιχειρηματικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος της χώρας και να συμβάλει στην πιο ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες.