Νέος κύκλος εγκρίσεων για την ηλεκτροκίνηση

Σε νέο στάδιο υλοποίησης εισέρχεται το Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, καθώς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προχωρεί στην αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων προς επιλαχόντες αιτητές της κατηγορίας χορηγίας Δ5, στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης.

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης προθεσμίας για τους αρχικά δικαιούχους προκαταρκτικής έγκρισης, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 28 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΟΜ, αρκετοί εξ αυτών δεν προχώρησαν στην ανάρτηση παραγγελίας οχήματος ή δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός του χρονικού ορίου που προβλέπεται από τον οδηγό του Σχεδίου, με αποτέλεσμα οι εγκρίσεις τους να ακυρωθούν.

Κατά συνέπεια, ενεργοποιείται η διαδικασία αντικατάστασης, με το Τμήμα να απευθύνεται πλέον σε επιλαχόντες αιτητές. Συγκεκριμένα, προκαταρκτική έγκριση θα αποσταλεί σε αιτήσεις που κατατάχθηκαν στις θέσεις 654 έως 662 της σχετικής κλήρωσης για την κατηγορία Δ5. Οι δικαιούχοι αυτοί θα κληθούν να προχωρήσουν στην ανάρτηση παραγγελίας οχήματος εντός της προθεσμίας που θα καθορίζεται στο μήνυμα έγκρισης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι οι αιτητές οφείλουν να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΤΟΜ εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, όπως αυτή διαφοροποιείται ανά κατηγορία χορηγίας. Τονίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που και οι νέοι δικαιούχοι δεν προχωρήσουν στην υλοποίηση της έγκρισής τους, η διαδικασία θα συνεχιστεί με αποστολή εγκρίσεων σε επόμενους επιλαχόντες, βάσει της σειράς κατάταξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ