Δημόσια πρόταση εξαγοράς της Ermes Department Stores από CTC

Υποχρεωτική πρόταση εξαγοράς της Ermes Department Stores, υπέβαλε η Cyprus Trading Corporation (CTC).

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, η CTC προχώρησε στις 31 Μαρτίου 2026 σε αγορά 17.500.000 συνήθων μετοχών της Ermes Department Stores Plc που αντιστοιχούν στο 10,029% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου έναντι συνολικού τιμήματος €127,758.43, δηλαδή στην τιμή των €0,0073, δηλαδή 0,73 σεντ ανά μετοχή, από την Department Stores Realisations Limited (πρώην Debenhams Retail Plc).

Πριν από τη συναλλαγή, η CTC κατείχε άμεσα 117.240.047 συνήθεις μετοχές της Ermes ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια που αντιπροσώπευαν το 67,186% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Ο προτείνοντας και τα πρόσωπα που θεωρούνται από τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 έως 2022, Ν.41(I)/ 2007 ότι ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν κατείχαν συνολικά 118.266.176 μετοχές που αντιπροσώπευαν το 67,774% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ermes.

Σε συνέχεια της συναλλαγής, η CTC υποχρεούται, βάσει του Άρθρου 13 του Νόμου, να υποβάλει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση Εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της ERMES.

Ως εκ των ανωτέρω, η CTC ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Άρθρο 6(2) του Νόμου, τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της Ermes για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η σκοπούμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της Ermes είναι €0,014, δηλαδή 1,4 σεντ ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά, σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση.

Η εταιρεία Cyprus Trading Corporation Plc είναι δημόσια εταιρεία και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Οι κύριες δραστηριότητες της CTC και των θυγατρικών της εταιρειών περιλαμβάνουν την εισαγωγή, διανομή και εμπορία μεγάλου αριθμού προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (FMCG), αυτοκινήτων και βαρέων μηχανημάτων, το λιανικό εμπόριο μέσω καταστημάτων και την ιδιοκτησία και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, κατέχει ποσοστό συμμετοχής στη Hermes Airports Ltd, τη διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων της Κύπρου.

Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η “Επιτροπή”), ως αυτό προβλέπεται από το Νόμο. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε άλλες κανονιστικές εγκρίσεις ή αιρέσεις.