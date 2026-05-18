Αυξημένα κατά 1,38% τα υλικά οικοδομής τον Απρίλιο

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Απρίλιο οι τιμές των υλικών οικοδομής, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Απρίλιο 2026 ανήλθε στις 120,67 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,64% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,38%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,29%), στα μεταλλικά προϊόντα (1,81%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,76%), στα ορυκτά (1,59%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,06%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,00% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.