ΤΚΑ: Εξόφληση χρέους μέχρι το 2066 και €60 δισ. για επενδύσεις- Τι λένε στον «Π» οι κοινωνικοί εταίροι

Παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος η προωθούμενη αναβάθμιση του πλαισίου επενδυτικής πολιτικής και διακυβέρνησης των επενδύσεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως είχε προαναγγείλει σε δηλώσεις του στον «Π» ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο στόχος που τίθεται είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το ΤΚΑ που ανέρχεται σε €12 δισ. μέχρι το 2066 και τα μελλοντικά πλεονάσματα που υπολογίζονται στα €800 εκατ. ετησίως θα κατατίθενται σε ειδικό ταμείο για σκοπούς επενδύσεων.

Με βάση την αναλογιστική μελέτη, δήλωσε χθες μετά τη συνεδρία ο κ. Μουσιούττας, υπάρχει έναν περιθώριο 40 ετών από το 2026 μέχρι το 2066 μέσα στο οποίο θα αποπληρωθεί πλήρως ο υφιστάμενος δανεισμός του ΤΚΑ.

«Τερματίζεται η διαχρονική πρακτική δανεισμού του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων», επανέλαβε, σημειώνοντας ότι όλα τα μελλοντικά πλεονάσματα του Ταμείου θα μπαίνουν σε ταμείο για σκοπούς επενδύσεων.

«Αυτό το ταμείο θα έχει ένα απόθεμα πέραν των €12 δις, της τάξης των €50 με €60 δισ.», σημείωσε, το οποίο θα προέρχεται από τα πλεονάσματα και την αποπληρωμή του χρέους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, είναι αναγκαίο, η διαχείριση αυτού του ταμείου να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού.

Αποπληρωμή με ετήσια δόση

Όσον αφορά το υφιστάμενο χρέος, σημείωσε, θα αποπληρώνεται σταδιακά με μια δόση που θα μπορούσε να είναι της τάξης του 3 τοις χιλίοις του ΑΕΠ κάθε χρόνο.

«Σήμερα αυτό το ποσό μεταφράζεται σε 100-120 εκατομμύρια. Άρα, τα 100 εκατομμύρια συν το πλεόνασμα, αυτά τα δύο ποσά θα μπαίνουν απευθείας μέσα στον λογαριασμό του ταμείου των κοινωνικών ασφαλίσεων».

Με αυτό τον τρόπο, εξήγησε, θα μειώνεται το χρέος σταδιακά χωρίς να υπάρχει πρόσθετο, εφόσον, τα όποια πλεονάσματα θα μπαίνουν στο Ταμείο.

Η αποπληρωμή των δόσεων, επεσήμανε, θα συνδεθεί με το δημόσιο χρέος ωστόσο θα εφαρμόζονται ασφαλιστικές δικλείδες «διότι κανένας μας δεν θέλει να είναι πολύ θετικό το ταμείο, αλλά η οικονομία να παραπαίει. Άρα θα υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που μπορεί να διαφοροποιήσουν αυτό το στοιχείο».

Οι δόσεις του κράτους θα μεταφέρονται σε ετήσια βάση στον λογαριασμό, με τις μεταφορές να αρχίζουν άμεσα με τη σύσταση του φορέα ή του οργανισμού που υπολογίζεται να υλοποιηθεί μέσα στο 2027.

Παράλληλα, ο υπουργός δήλωσε ότι θα συσταθεί ξεχωριστή ανεξάρτητη οντότητα στη βάση διεθνών προτύπων διακυβέρνησης για σκοπούς χρηστής διοίκησης των επενδύσεων του ταμείου κάνοντας αναφορά στο μοντέλο για τη διαχείριση του ταμείου των υδρογονανθράκων.

Σταθμός ιστορικής σημασίας

«Η απόφαση να σταματήσει ο εσωτερικός δανεισμός του Κράτους με τα πλεονάσματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί σταθμό ιστορικής σημασίας για την χώρα», δηλώνει στον «Π» ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου. Με αυτή την απόφαση, προσθέτει, κλείνει μια ολόκληρη εποχή και γίνεται η μετάβαση σε μια περίοδο θεσμικής ωριμότητας του Ταμείου και μακροοιοκονομικής αυτοπεποίθησης.

«Η περιγραφή των κυβερνητικών σχεδιασμών δείχνει οτι έχει γίνει σοβαρή προεργασία και ότι με σοβαρότητα γίνεται εκτίμηση των κινδύνων και αξιοποίηση των ευκαιριών που θα φέρει η μετάβαση αυτή», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, τα σημαντικότερα πεδία, είναι η διαμόρφωση ενός ισχυρού ανεξαρτήτου φορέα διαχείρισης του πραγματικού αποθεματικού με κανόνες συνετούς επενδυτικής πολιτικής. «Εξίσου σημαντικό», τονίζει, «είναι να επιμετρηθούν οι επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά και να εισαχθούν δικλείδες ασφαλείας για περιόδους οικονομικά δύσκολες».

«Η επιστροφή του χρέους είναι σημαντική, αλλά η διακοπή του εσωτερικού δανεισμού από τα πλεονάσματα του Ταμείου έχει συστημικό χαρακτήρα, πολλαπλάσιας σημασίας απο τη σταδιακή αποπληρωμή του χρέους», υπογραμίζει.

Η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους χαρακτηρίζει θετικό το γεγονός ότι αποφασίζεται η ρύθμιση του χρέους του κράτους προς το ΤΚΑ και το πρόγραμμα αποπληρωμής, προσθέτοντας ότι θετική είναι και η φιλοσοφία για τερματισμό του δανεισμού.

«Περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει το όλο ζήτημα, το μηχανισμό διοίκησης του ταμείου και το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής», πρόσθεσε.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι τυγχάνει διαχείρισης ένα θέμα που ήταν ανοιχτό για δεκαετίες, δηλαδή ο τερματισμός του δανεισμού από το ΤΚΑ, η διαδικασία αποπληρωμής του και η δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα για την εύρυθμη διαχείριση του ταμείου και την επενδυτική πολιτική», τονίζει ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

Ωστόσο, υποδεικνύει, υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να τύχουν συνολικής διαχείρισης για να μιλούμε για ολιστική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

«Ήταν μια αναγκαιότητα να ρυθμιστεί το χρέος του κράτους προς το ΤΚΑ και χαιρετίζουμε την πρόθεση της κυβέρνησης να μπει σε ένα διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε το όλο θέμα να διευθετηθεί και να σταματήσει η κυβέρνηση το συνεχιζόμενο δανεισμό που κάνει μέχρι σήμερα».

«Είναι τεράστιο θέμα, χρειάζεται πολλή προσοχή. Ο διάλογος θα συνεχιστεί και αναμένουμε σε επόμενη συνάντηση να είναι παρόν και το Υπουργείο Οικονομικών για να μας δώσει περισσότερες και πιο συγκεκριμένες εισηγήσεις όσον αφορά τον τρόπο αποπληρωμής του ποσού».

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, τα οφέλη από τον τερματισμό του δανεισμού και την προοδευτική επιστροφή των €12 δισ. δεν θα είναι άμεσα, αλλά σε βάθος χρόνου, γιατί πρέπει να αποδώσουν οι επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν, άρα λογικά θα αφορούν τις επόμενες γενιές συνταξιούχων.

Τροχάδην για συνταξιοδοτικό

Στη χθεσινή συνεδρία τέθηκε επίσης και ο πρώτος πυλώνας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο οποίος θα συζητηθεί περαιτέρω στην Τεχνική Επιτροπή, όπως και οι διευκρινίσεις για τη αποκοπή του 12% αλλά και ερωτήματα που αφορούν τον πυλώνα μηδέν. Ο πυλώνας μηδέν που αφορά το μικρό τσεκούδι αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του σώματος στις 25 Μαϊου. Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε εκ νέου την αποφασιστικότητα να προωθηθούν τα νομοσχέδια για τον πρώτο πυλώνα πριν τις 15 Ιουλίου.

Ταμεία προνοίας

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα που αφορά τα ταμεία προνοίας, δεν συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρία, ωστόσο έγινε κάποια αναφορά. Οι κοινωνικοί εταίροι επιμένουν στις θέσεις τους με τους εργοδότες από τη μια να τονίζουν τον εθελοντικό χαρακτήρα με κίνητρα για επέκταση και τις συντεχνίες να επιμένουν σε υποχρεωτικότητα για ενίσχυση της επάρκειας των εισοδημάτων μετά τη συνταξιοδότηση.