ΑΚΕΛ για τουρισμό: Ανεπάρκεια κυβέρνησης στη διαχείριση επιπτώσεων πολέμου

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται για τις τουριστικές αφίξεις αποτυπώνουν την ανεπάρκεια της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη στη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στην κυπριακή οικονομία, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο επικεφαλής του τομέα οικονομίας του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου.

« Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και η κυβέρνησή του αφού υπονόμευσαν διεθνώς την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς προορισμού, συνεχίζουν μέχρι σήμερα -παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις- να έχουν πενιχρά αποτελέσματα στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος», σημειώνει.

Το ΑΚΕΛ, σε συνεργασία και με φορείς του τουρισμού, προσθέτει, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον τουριστικό κλάδο και για προστασία των εργαζομένων με μέτρα που να διασφαλίζουν το εισόδημά τους.

«Παρά τις πρωτοβουλίες μας δυστυχώς έχουμε συναντήσει την αδυναμία της κυβέρνησης να ακολουθήσει ένα συνολικό σχεδιασμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα -πάρα την αγωνία που εκφράστηκε από όλους τους φορείς του τουρισμού- δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο πλάνο για την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, ενός διαχρονικού πυλώνα στήριξης του τουρισμού της χώρας, αφήνοντας επιχειρήσεις και εργαζομένους εκτεθειμένους», τονίζει.

«Η χώρα χρειάζεται σχέδιο και όραμα με άμεσες παρεμβάσεις και όχι επικοινωνιακές κινήσεις χωρίς αποτέλεσμα, που αφήνουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας χωρίς στήριξη», καταλήγει.