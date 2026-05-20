Κλείδωσε στο 3% ο πληθωρισμός σε Κύπρο και ευρωζώνη τον Απρίλιο

Στο 3% ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός σε Κύπρο και ευρωζώνη τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν σήμερα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που δημοσιοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου.

Στην Κύπρο, συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2025, οι κατηγορίες Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (6,8%) και Μεταφορές (6,7%), παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή. Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-5,4%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-2,2%).

Σε σχέση με τον Μάρτιο 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (9,6%) και Ένδυση και Υπόδηση (5,3%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, τόσο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, όσο και σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (8,5% και 7,5% αντίστοιχα).

Επιτάχυνση λόγω ενέργειας

Ο πληθωρισμός τόσο στην Κύπρο όσο και στην ΕΕ, παρουσιάζει επιτάχυνση λόγω των τιμών ενέργειας.

Τον Μάρτιο, ο πληθωρισμός στην Κύπρο ήταν 1,5%. και στην ευρωζώνη 2,6%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,5%), τη Δανία (1,2%) και την Τσεχία (2,1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,5%), τη Βουλγαρία (6,0%) και την Κροατία (5,4%). Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε πέντε κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε είκοσι ένα.

Τον Απρίλιο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,38 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), η ενέργεια (+0,99 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,46 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,20 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ.