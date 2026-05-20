Louis Hotels: Επενδύσεις για την αναβάθμιση του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου σε Κύπρο και Ελλάδα

Ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιεί ο Όμιλος Louis Hotels με στόχο την αναβάθμιση και ανάπτυξη του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου σε Ελλάδα και Κύπρο. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν την Τρίτη, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, η Πόπη Τάντα - CCO του Ομίλου και ο Χαράλαμπος Λάρδας, General Manager Sales & Marketing, τα τελευταία τρία χρόνια (2024-2026) η Louis Hotels επενδύει πάνω από 30 εκατ. ευρώ σε ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμό μονάδων, συμπεριλαμβανομένης της πλήρης αναβάθμισης του Valmar Corfu σε πεντάστερο premium all inclusive όπως και του Imperial Island Resort στην Κύπρο που άνοιξε εφέτος στις 3 Μαΐου. Αν συνυπολογιστούν και οι νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία, όπως το King Jason Zante στη Ζάκυνθο, οι επενδύσεις στην τριετία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 60 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα με το πρόγραμμα ανακαινίσεων, η διοίκηση της Louis Hotels διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών και μισθώσεων ξενοδοχειακών μονάδων σε Ελλάδα και Κύπρο, εξετάζοντας επιλεκτικά ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι ο κυπριακός όμιλος, με έσοδα περίπου 150 εκατ. ευρώ το 2025, έχει ανακοινώσει σχέδιο αποχώρησης από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στο οποίο εισήχθη το 1999.

Το 2025, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, αποτέλεσε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο, με την Ελλάδα και την Κύπρο να καταγράφουν υψηλές τουριστικές επιδόσεις. Για την φετινή χρονιά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην αγορά, κυρίως της Κύπρου. Όπως εξήγησαν τα στελέχη του Ομίλου, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο καταγράφηκαν ακυρώσεις αλλά και επιβράδυνση νέων κρατήσεων. Ο Μάιος παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης. Αν επιτευχθούν κρατήσεις τελευταίας στιγμής, η πτώση στην Κύπρο, εκτιμάται ότι θα συγκρατηθεί στο -10% ενώ στην Ελλάδα θα ισορροπήσει, χωρίς να φτάνει ωστόσο στα επίπεδα της περυσινής χρονιάς.

Η Louis Hotels απασχολεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα ξενοδοχεία του ομίλου έχουν συνολική δυναμικότητα που ξεπερνά τις 13.000 κλίνες ενώ το 25% των επισκεπτών είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες. Βασικές αγορές για τα Louis Hotels είναι η Αγγλία, η Πολωνία, το Ισραήλ και η Γερμανία.

Η Louis Hotels αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους σε Κύπρο και Ελλάδα, με παρουσία άνω των 80 ετών στον τομέα της φιλοξενίας και portfolio 25 ξενοδοχείων σε εμβληματικούς προορισμούς. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Κύπρο και την Ελλάδα, διαθέτοντας ξενοδοχεία σε Πάφο, Πρωταρά, Λεμεσό, Λευκωσία, Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονο, Ζάκυνθο και Ρόδο. Με επίκεντρο την αυθεντική φιλοξενία, την υψηλή αισθητική και τη δημιουργία ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών εμπειριών, η Louis Hotels έχει αναπτύξει τρεις συλλογές φιλοξενίας: την Elegant Collection, τη Family Collection και τη Villa Collection, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και travel profiles. Από luxury resorts έως family resorts και premium villas, ο Όμιλος επενδύει διαχρονικά στην ποιότητα, την τοποθεσία και την εμπειρία του επισκέπτη. Αναλυτικότερα, η Elegant Collection περιλαμβάνει 15 ξενοδοχεία σε Κύπρο, Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονο, Ζάκυνθο και Ρόδο, υψηλής αισθητικής σε προνομιακές παραθαλάσσιες τοποθεσίες, με 5* ξενοδοχεία κάποια από τα οποία προσφέρουν premium all-inclusive εμπειρίες, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και refined design. Η Family Collection περιλαμβάνει βραβευμένα family resorts σχεδιασμένα για ολοκληρωμένες οικογενειακές διακοπές, με water parks, kids clubs, family-friendly δραστηριότητες και εμπειρίες για όλες τις ηλικίες. Η συλλογή Villa Collection περιλαμβάνει 6 πολυτελείς ιδιωτικές βίλες σε Κύπρο και Ρόδο, που συνδυάζουν την ιδιωτικότητα μιας κατοικίας με υπηρεσίες ξενοδοχείου και πρόσβαση σε premium facilities.

Η ιστορία της Louis Hotels είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του τουρισμού στην Κύπρο και τη Μεσόγειο. Ο Όμιλος Louis ιδρύθηκε το 1935 από τον Λούης Λοίζου, ο οποίος θεωρείται μέχρι σήμερα ο πατέρας του κυπριακού τουρισμού. Η πορεία ξεκίνησε αρχικά από τις αερομεταφορές και το πρώτο τουριστικό γραφείο της Κύπρου, το «Louis Tourist Agency», ενώ λίγα χρόνια αργότερα ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε δυναμικά και στον ξενοδοχειακό τομέα, με την απόκτηση των πρώτων ξενοδοχείων όπως το «Semmering» στην ορεινή Κύπρο και το ιστορικό «Ledra Palace» στη Λευκωσία και αργότερα το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη.

Μαρία Τσιβγέλη / ΑΠΕ - ΜΠΕ