Σειρά μνημονίων συναντίληψης υπέγραψαν επιχειρηματικοί φορείς Κύπρου-Ινδίας

Σειρά μνημονίων συναντίληψης υπέγραψαν οικονομικοί φορείς της Κύπρου και της Ινδίας, στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ Κύπρου-Ινδίας, που πραγματοποιείται το πρωί της Πέμπτης στο Μουμπάι, στην παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στο Φόρουμ, που διοργανώνει το ΚΕΒΕ και ο Invest Cyprus, σε συνεργασία με τη FICCI, την Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, υπογραμμίστηκαν οι ευκαιρίες συνεργασίας των δύο χωρών, με την Κύπρο να αποτελεί ευκαιρία εισόδου/εξόδου προς και από την ΕΕ.

Συγκεκριμένα, υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του ΚΕΒΕ και της FICCI, και μεταξύ Invest Cyprus και FICCI. Επίσης, Μνημόνιο Συναντίληψης υπέγραψε το ΚΕΒΕ με τη Συνομοσπονδία Ινδικών Βιομηχανιών (CII).

Εξάλλου, Μνημόνιο Συναντίληψης υπογράφτηκε και μεταξύ του Συνδέσμου Ινδών Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού και του Κυπριακού Συμπλέγματος Αμυντικής και Διαστημικής Βιομηχανίας.

Μνημόνιο υπέγραψαν, επίσης, οι εταιρείες Saptang Labs PVT Ltd και CHANNELIT limited, καθώς και το Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Συμβούλιο IGC με τη FICCI.

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, σε χαιρετισμό του, είπε ότι η Κύπρος είναι ένας αξιόπιστος εταίρος σε μια γεωπολιτικά σύνθετη περιοχή, συνδέοντας την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία μέσω σταθερότητας, συνεργασίας και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης.

«Με λίγα λόγια, η Κύπρος προσφέρει κάτι που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία: μια σταθερή βάση εκκίνησης τόσο για ευρωπαϊκή όσο και για περιφερειακή δραστηριοποίηση, στηριγμένη σε ισχυρούς θεσμούς και συνεπή πολιτική συμπεριφορά», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος συνδυάζει τοπικό και διεθνές ταλέντο με υψηλή ποιότητα ζωής.

Εξάλλου, ανέφερε, στην Κύπρο «χτίζουμε μια οικονομία προσανατολισμένη στο μέλλον, πάνω σε μια αξιόπιστη και ελκυστική επενδυτική βάση, που χαρακτηρίζεται από δημοσιονομική πειθαρχία, ενισχυμένους θεσμούς και μια στοχευμένη στρατηγική προσέλκυσης μακροπρόθεσμων άμεσων ξένων επενδύσεων».

Πρόσθεσε ότι η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου, με περισσότερες από 800 τεχνολογικές εταιρείες, με τον τεχνολογικό τομέα να συνεισφέρει περίπου το 14% του ΑΕΠ.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, είπε ότι η Κύπρος τοποθετημένη στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, έχει εξελιχθεί σε διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο με παγκόσμια εμβέλεια, προσθέτοντας ότι αυτό που τη διαφοροποιεί είναι η ικανότητα να συνδυάζεται η στρατηγική τοποθεσία με θεσμική σταθερότητα και ιδιαίτερα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, που συνοδεύεται από ένα εξελιγμένο οικοσύστημα νομικών, χρηματοοικονομικών, ναυτιλιακών, τεχνολογικών και επαγγελματικών υπηρεσιών.

«Βλέπουμε την Ινδία όχι μόνο ως έναν σημαντικό οικονομικό εταίρο, αλλά ως μια χώρα με την οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε μακροχρόνια στρατηγική επιχειρηματική συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και την αμοιβαία φιλοδοξία», τόνισε.

Χαιρετισμούς απηύθυναν και εκπρόσωποι της FICCI και της CII, σημειώνοντας ότι η Ινδία και η Κύπρος έχουν μια μοναδική ευκαιρία να οικοδομήσουν μια σύγχρονη και προσανατολισμένη στο μέλλον οικονομική συνεργασία.

Όπως ανέφεραν, η Ινδία σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων μεγάλων οικονομιών του κόσμου, με κινητήριες δυνάμεις την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τον ταχύ ψηφιακό μετασχηματισμό, την επέκταση της μεταποίησης, την ανάπτυξη υποδομών και ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Την ίδια στιγμή, είπαν, η Κύπρος προσφέρει σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα ως πύλη προς την Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου, υποστηριζόμενη από τη δύναμή της στη ναυτιλία, τα logistics, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τον τουρισμό, την τεχνολογία και τη διευκόλυνση επενδύσεων.

Τόνισαν, εξάλλου, ότι, σε αυτό το πλαίσιο, ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC) αποτελεί μια μετασχηματιστική ευκαιρία για την περιφερειακή συνδεσιμότητα και την οικονομική ολοκλήρωση, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος κατέχει στρατηγική σημασία σε αυτόν τον αναδυόμενο διάδρομο, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών οργανώσεων της Ινδίας, η Κύπρος μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό εταίρο σε τομείς όπως η ναυτιλιακή συνδεσιμότητα, οι υπηρεσίες logistics, οι ψηφιακές εμπορικές υποδομές, η ενοποίηση εφοδιαστικών αλυσίδων και η ενεργειακή συνεργασία.

Υπογράμμισαν ότι οι βιομηχανίες της Ινδίας και της Κύπρου μπορούν να συνεργαστούν ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το IMEC, αναπτύσσοντας ισχυρότερη διασύνδεση λιμένων, διευκολύνοντας τις ροές εμπορίου και επενδύσεων, προωθώντας συνεργασίες στη ναυτιλία και τα logistics και δημιουργώντας νέα τεχνολογικά υποστηριζόμενα εμπορικά οικοσυστήματα.

Αναφερόμενοι στα Μνημόνια Συναντίληψης που υπογράφτηκαν, είπαν ότι οι συμφωνίες αυτές αποδεικνύουν ότι η συνεργασία προχωρά πέρα από τον διάλογο και κατευθύνεται προς εταιρικές συμπράξεις και συγκεκριμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα, όπως οι επενδύσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ