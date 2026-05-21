Εγκαινίασε γραφεία στην Ινδία η Eurobank, στηρίζει όραμα για την προώθηση του IMEC δήλωσε ο Φωκίων Καραβίας

Τα Γραφεία Αντιπροσωπείας στο Μουμπάι εγκαινίασε την Πέμπτη η Eurobank, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Μεταξύ άλλων, η Τράπεζα ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την ινδική εταιρεία NPCI, για διασυνοριακές ψηφιακές πληρωμές.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ως σημαντική τη σύμπραξη Eurobank-NPCI International για την εφαρμογή του συστήματος Unified Payments Interface (UPI) της Ινδίας για διασυνοριακές πληρωμές.

"Αυτό ακριβώς είναι το είδος της πρακτικής και προσανατολισμένης στο μέλλον συνεργασίας που επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε — συνεργασίας που ενισχύει τις επιχειρήσεις, τον τουρισμό και τη χρηματοοικονομική διασυνδεσιμότητα, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον πολύ σημαντικό ρόλο της καινοτομίας και του fintech στη διευρυνόμενη στρατηγική μας συνεργασία", είπε.

Ο Πρόεδρος είπε ότι δεν είναι τυχαίο που η Eurobank επέλεξε το Μουμπάι για αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. "Το άνοιγμα του γραφείου της εδώ αντανακλά την εμπιστοσύνη και το στρατηγικό όραμα στις αυξανόμενες δυνατότητες της συνεργασίας μεταξύ Ινδίας, Κύπρου και Ελλάδας", είπε, ενώ έκανε αναφορά σε απτό βήμα προόδου στη σταθερά αναπτυσσόμενη οικονομική συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών.

Επιπλέον, συνέχισε, αποτελεί απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, γεφυρώνοντας αγορές και περιοχές με σταθερότητα, ευελιξία και στρατηγική εμβέλεια.

"Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να διερευνήσει κανείς αυτές τις δυνατότητες από τη σημερινή, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις ΕΕ–Ινδίας βρίσκονται σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης", ανέφερε.

Εξάλλου, επισήμανε ότι η συνεργασία Κύπρου–Ινδίας αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αποκτά νέα στρατηγική βαρύτητα και ουσία.

"Αύριο, ανυπομονώ να συναντήσω τον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι σχέσεις Κύπρου–Ινδίας βρίσκονται σε πρωτοφανή δυναμική", είπε.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, είπε ότι με τα εγκαίνια του γραφείου της, γίνεται η πρώτη τράπεζα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, από την Ελλάδα και την Κύπρο που εγκαθιδρύει φυσική παρουσία στην Ινδία.

"Αυτό το ορόσημο βασίζεται στη συμφωνία-σταθμό εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ινδίας που ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος", είπε, ενώ πρόσθεσε ότι στηρίζει και το όραμα για την προώθηση του διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), και καθώς η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στην ευρωπαϊκή πλευρά αυτού του στρατηγικού διαδρόμου.

Ο κ. Καραβίας σημείωσε, ακόμα, ότι μέσω αυτού του γραφείου, η Eurobank προωθεί επίσης την ιδέα ότι η Ελλάδα και η Κύπρος λειτουργούν ως στρατηγικές πύλες για τις ινδικές εταιρείες που επιθυμούν να επεκτείνουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και γενικότερα τις δραστηριότητές τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Η δέσμευσή μας αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα. Νωρίτερα σήμερα ανακοινώσαμε ότι η Eurobank εγκαινίασε υπηρεσία διασυνοριακών εμβασμάτων από την Ελλάδα προς την Ινδία μέσω του UPI. Αυτό είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής μας συνεργασίας με την NPCI International", είπε. Έτσι, είπε, η Eurobank γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Ευρώπη που προσφέρει τέτοιες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων προς την Ινδία μέσω UPI.

Επιπλέον, είπε ότι, σε συνεργασία με το Ινδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), η Eurobank ίδρυσε επίσης το Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Συμβούλιο Ινδίας–Ελλάδας–Κύπρου (IGC), με στόχο την εμβάθυνση της οικονομικής, εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών.

"Ήδη αρκετές εταιρείες και οργανισμοί από την Ελλάδα, την Ινδία και την Κύπρο έχουν ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η FICCI (Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων) εντάχθηκε νωρίτερα σήμερα", είπε.

Είπε, ακόμα, ότι "έχουμε ήδη καταφέρει να προσελκύσουμε στην Κύπρο ορισμένες κορυφαίες ινδικές εταιρείες", αναφέροντας την Thomas Cook India, που έχει πλέον την ευρωπαϊκή της έδρα στην Κύπρο και τη LTI Mindtree, που έχει επίσης δημιουργήσει τεχνολογικό κέντρο στην Κύπρο.

