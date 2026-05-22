Μπούκαραν την νύχτα σε ιδιωτικό σχολείο της Λευκωσίας και τα έκαναν γυαλιά καρφιά

Βανδαλισμούς στο ιδιωτικό σχολείο PASCAL της Λευκωσίας διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία για πρόκληση ζημιών στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politis.com.cy, άγνωστοι εισήλθαν κατά τις βραδινές ώρες στον χώρο του σχολείου, όπου προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Όπως πληροφορούμαστε, οι δράστες έγραψαν συνθήματα και graffiti σε τοίχους, έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν φθορές σε περιουσία του σχολείου.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε από τη διεύθυνση του σχολείου στον τοπικό αστυνομικό σταθμό, με την Αστυνομία να έχει ήδη ξεκινήσει εξετάσεις για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διερευνώνται τα αδικήματα της κακόβουλης ζημιάς σε ξένη περιουσία και της παράνομης εισόδου σε περιουσία.