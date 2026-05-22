Η στρατηγική δέσμευση της Lidl Κύπρου για την ποιότητα μέσα από τη νέα καμπάνια «Όποιος ξέρει, ξέρει»

Με κεντρικό άξονα τη διαχρονική της δέσμευση για την προσφορά προϊόντων υψηλής ποιοτικής αξίας, η Lidl Κύπρου εξελίσσει τη στρατηγική της επικοινωνία, εμβαθύνοντας στην καμπάνια «Όποιος ξέρει, ξέρει». Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η εταιρεία επιλέγει να μιλήσει με απόλυτη διαφάνεια για όλα όσα συμβαίνουν «πίσω από τα ράφια», ενδυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό και αναδεικνύοντας τη δύναμη μιας μεγάλης κοινότητας που επιλέγει συνειδητά.

Στόχος της Lidl Κύπρου είναι να προσφέρει στους καταναλωτές τη γνώση «εκ των έσω». Να φωτίσει τις αυστηρές διαδικασίες, τους καθημερινούς ελέγχους και τις στρατηγικές συνεργασίες που διασφαλίζουν ότι κάθε προϊόν φτάνει στο καλάθι του αγοραστή στην ιδανική κατάσταση. Η ποιότητα για τη Lidl Κύπρου δεν αποτελεί μια γενική υπόσχεση, αλλά μια καθημερινή, μετρήσιμη πρακτική που βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες:

Στρατηγικές Συνεργασίες, Εντοπιότητα & Φρεσκάδα: Η εταιρεία επενδύει σταθερά στην κυπριακή παραγωγή, στηρίζοντας την εγχώρια οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Lidl Κύπρου προμηθεύεται το 45% των οπωρολαχανικών της από παραγωγούς και προμηθευτές από όλη την Κύπρο , ενισχύοντας έμπρακτα την εντοπιότητα. Παράλληλα, η εταιρεία, μέσω ενός άρτια οργανωμένου εφοδιαστικού δικτύου , εκμηδενίζει τις αποστάσεις διασφαλίζοντας ότι περισσότεροι από 130 κωδικοί ολόφρεσκων φρούτων και λαχανικών καταφθάνουν κάθε πρωί στα ράφια των καταστημάτων της, έχοντας περάσει από αυστηρούς ελέγχους που εγγυώνται τη φρεσκάδα τους.

Η εταιρεία επενδύει σταθερά στην κυπριακή παραγωγή, στηρίζοντας την εγχώρια οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Lidl Κύπρου προμηθεύεται το , ενισχύοντας έμπρακτα την εντοπιότητα. Παράλληλα, η εταιρεία, μέσω ενός , εκμηδενίζει τις αποστάσεις διασφαλίζοντας ότι περισσότεροι από καταφθάνουν κάθε πρωί στα ράφια των καταστημάτων της, έχοντας περάσει από αυστηρούς ελέγχους που εγγυώνται τη φρεσκάδα τους. Αδιαπραγμάτευτη Ασφάλεια & Έλεγχοι: Κάθε κωδικός, πριν τοποθετηθεί στο ράφι, αξιολογείται με αυστηρά κριτήρια. Οι συνεχείς, εξειδικευμένοι έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς και συντήρησης εγγυώνται την ασφάλεια των γαλακτοκομικών, του κρέατος, των ψαριών και όλων των ευαίσθητων κατηγοριών.

Κάθε κωδικός, πριν τοποθετηθεί στο ράφι, αξιολογείται με αυστηρά κριτήρια. Οι συνεχείς, εξειδικευμένοι έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς και συντήρησης εγγυώνται την ασφάλεια των γαλακτοκομικών, του κρέατος, των ψαριών και όλων των ευαίσθητων κατηγοριών. Συνέπεια και Φροντίδα: Από την καθημερινή παραλαβή μέχρι τις βέλτιστες συνθήκες ψύξης, η Lidl Κύπρου διασφαλίζει με συνέπεια ότι τα ράφια παραμένουν γεμάτα με προϊόντα που έχουν αναγνωριστεί και βραβευτεί για τη γεύση και την ποιότητά τους.

Με αυτή τη στρατηγική προσέγγιση, η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει ότι η κορυφαία ποιότητα και η φρεσκάδα δεν είναι τυχαία χαρακτηριστικά, αλλά το αποτέλεσμα ενός αυστηρά δομημένου επιχειρηματικού μοντέλου. Ενδυναμώνοντας την κοινότητα των καταναλωτών της μέσα από τη διαφάνεια, η εταιρεία αποδεικνύει στην πράξη ότι όσο καλύτερα γνωρίζει κανείς τις αξίες και τις διαδικασίες της, τόσο πιο σίγουρα την επιλέγει. Γιατί, τελικά, όποιος ξέρει, ξέρει.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα: