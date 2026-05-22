Διεθνής συμμετοχή και ισχυρό αγωνιστικό ενδιαφέρον στο Mercedes-Benz Tournament του Limassol Greens

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο Limassol Greens το Mercedes-Benz Tournament, συγκεντρώνοντας 108 golfers από την Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και πλήθος επισκεπτών που βρέθηκαν στο resort για να παρακολουθήσουν από κοντά τη διοργάνωση. Το έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή αποτυπώθηκε από την πρώτη στιγμή, καθώς το τουρνουά έγινε sold out σε λιγότερο από 24 ώρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ενός από τα σημαντικότερα golf events στην Κύπρο.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Limassol Greens με τη Mercedes-Benz, ως Official Automotive Partner του resort, με τη συμβολή της CiC Mercedes-Benz, και προσέλκυσε golfers τόσο από την Κύπρο, όσο και από το εξωτερικό, με αρκετούς συμμετέχοντες να ταξιδεύουν ειδικά για το event. Το στοιχείο αυτό ανέδειξε τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και ενίσχυσε περαιτέρω το κύρος της. Μέσα από ένα υψηλού επιπέδου αγωνιστικό και κοινωνικό πλαίσιο, το Mercedes-Benz Tournament πρόσφερε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνέδεσε το αθλητικό στοιχείο με το lifestyle περιβάλλον του Limassol Greens.

Ο αγώνας διεξήχθη υπό απαιτητικές συνθήκες, με τους έντονους ανέμους να αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας και να δοκιμάζουν την ακρίβεια, την τεχνική και τη συγκέντρωση των συμμετεχόντων. Το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού παρέμεινε αμείωτο σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στις τελικές διακρίσεις.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε και το Hole in One challenge, χωρίς ωστόσο να αναδειχθεί νικητής.

Οι νικητές της διοργάνωσης ήταν οι ακόλουθοι:

NEAREST TO THE PIN

Johan Jonsson, Hole 5

Hlif Horgeirsdottir, Hole 11

JUNIORS WINNER

Adam Karlsson, 15 ετών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Men’s Winner: Roberto Causio

Men’s Runner Up: Boris Zilbermints

Ladies Winner: Alison Townley

Ladies Runner Up: Μάρω Καζέπη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ1

Men’s Winner: Βάιος Σπύρου

Men’s Runner Up: Alexei Isaev

Ladies Winner: Isabel Stone

Ladies Runner Up: Gosia Ballantyne

OVERALL WINNER

Γιάννος Μουζούρης

Η επιτυχής διοργάνωση του Mercedes-Benz Tournament ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Limassol Greens ως προορισμού που φιλοξενεί αθλητικές και lifestyle εμπειρίες υψηλών προδιαγραφών, με διεθνή απήχηση και σαφή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αναδεικνύει με ουσιαστικό τρόπο τη δυναμική της συνεργασίας με τη Mercedes-Benz, η οποία προσθέτει νέα αξία στη συνολική εμπειρία που προσφέρει το resort σε κατοίκους, μέλη και επισκέπτες.