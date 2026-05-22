Κεραυνός: Ανάγκη αυξημένων επενδύσεων χωρίς χαλάρωση δημοσιονομικών κανόνων ΕΕ

Την ανάγκη για αυξημένες επενδύσεις στην Ευρώπη, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, τόνισε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ζητώντας παράλληλα να μην υπονομευθεί το πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών στη Λευκωσία, ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ανταγωνιστικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και τον ρόλο των επενδύσεων στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Όπως γνωρίζετε, το σύνθημα της κυπριακής προεδρίας είναι η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Η στρατηγική αυτονομία συμβαδίζει με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», ανέφερε.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν τρόπους αύξησης των επενδύσεων για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό πρέπει να γίνει «χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική διακυβέρνηση».

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε επίσης ότι οι υπουργοί και οι διοικητές κεντρικών τραπεζών θα συζητήσουν το θέμα των σταθερών κρυπτονομισμάτων (stablecoins) κατά την απογευματινή συνεδρία της συνάντησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

