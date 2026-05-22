Λιθουανός ΥΠΟΙΚ: Περιθώρια συνεργασίας με Κύπρο σε τουρισμό και άμυνα

Η Κύπρος και η Λιθουανία έχουν πολλά κοινά και μπορούν να βρουν περισσότερους τρόπους συνεργασίας, ιδίως στους τομείς του τουρισμού και της άμυνας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Οικονομικών της Λιθουανίας, Κριστούπας Βαϊτιεκούνας, ο οποίος βρέθηκε στη Λευκωσία για την άτυπη Συνάντηση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) στις 22 και 23 Μαϊου.

Εξέφρασε, επίσης, την αισιοδοξία του για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και την ελπίδα του για ταχεία επίλυση της κρίσης στο Ιράν, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του προς την Ουκρανία και την ενταξιακή της πορεία προς την ΕΕ.

Ερωτηθείς για την ημερήσια διάταξη της άτυπης συνάντησης του ECOFIN, ο κ. Βαϊτιεκούνας ανέφερε ότι στο προσκήνιο θα βρεθούν οικονομικά θέματα, συγκεκριμένα η παγκόσμια οικονομική κατάσταση, η πετρελαϊκή κρίση, η δημοσιονομική σταθερότητα των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και μέτρα για το πώς θα αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η κρίση που ενδέχεται να προκύψει εάν δεν επιλυθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ένα άλλο θέμα, σύμφωνα με τον Λιθουανό Υπουργό, θα είναι η προσιτότητα της στέγασης, ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως είπε, για όλες τις δυτικές χώρες, αλλά ειδικά για τη Λιθουανία, όπου έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση των τιμών των κατοικιών, ιδίως στις μεγάλες πόλεις και στην πρωτεύουσα, Βίλνιους.

Ερωτηθείς για το τι αναμένει η Λιθουανία ότι μπορεί να κάνει η ΕΕ όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, ως μια συντονισμένη προσπάθεια, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας ενιαίος μηχανισμός για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Η ΕΕ μπορεί να προσφέρει τεχνογνωσία, μπορεί να μοιραστεί τις καλύτερες ιδέες που έχουν βρει οι χώρες για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Φυσικά, έχουμε ήδη συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσουμε πιο στοχευμένα και προσωρινά μέτρα αντί για πολύ ευρεία και πολύ δαπανηρά μέτρα που έχουν ελάχιστη επίδραση στις τιμές. Αναμένουμε επίσης να λάβουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις συστάσεις. Υπάρχουν επίσης συζητήσεις για φόρο επί έκτακτων εσόδων στα διυλιστήρια, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν ακόμη και κάποια μέτρα που παρέχουν ρήτρα εξαίρεσης για ορισμένες δαπάνες», εξήγησε.

Ερωτηθείς εάν το θέμα αυτό συνδέεται με τη γενική συζήτηση για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ο κ. Βαϊτιεκούνας απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας ότι η Λιθουανία αναδιατάσσει τα επενδυτικά της προγράμματα, κατευθύνοντας περισσότερες επενδύσεις στην ενεργειακή ανεξαρτησία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας.

«Ανακατευθύνουμε αυτές τις επενδύσεις από κονδύλια της ΕΕ, από άλλους τομείς. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη επένδυση που μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή μας ανεξαρτησία. Έχουμε ένα σχέδιο για παραγωγή περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας από όση καταναλώνουμε έως το 2028», σημείωσε.

Ερωτηθείς για την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, ο Λιθουανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος εναντίον όλων των δυτικών χωρών, «εναντίον του τρόπου ζωής μας, εναντίον της ελευθερίας μας και εναντίον του ποιοι είμαστε».

«Εμείς, φυσικά, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, θα θέλαμε να δούμε μια ταχύτερη ένταξη στην ΕΕ. Πιστεύω ότι η Ουκρανία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στις μεταρρυθμίσεις. Φυσικά, πρέπει να απαιτήσουμε τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά, από την άλλη πλευρά, πρέπει να προσφέρουμε κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα για την ένταξη στην ΕΕ. Ίσως η διαδικασία να είναι λίγο διαφορετική, καθώς η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, και πιστεύω ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Για την Ουκρανία αυτό σημαίνει οικονομική ευημερία, για εμάς, ασφάλεια, άμυνα και τεχνογνωσία σε θέματα πολέμου. Η Λιθουανία θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να βοηθήσει την Ουκρανία να ενταχθεί στην ΕΕ», τόνισε.

Όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, και ερωτηθείς για το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ και αν η Λιθουανία έχει συγκεκριμένα έργα σε αυτόν τον τομέα, ο κ. Βαϊτιεκούνας είπε ότι η Λιθουανία χαιρετίζει αυτό το πρόγραμμα.

«Από τη δική μας οπτική, είναι πολύ επωφελές. Υπολογίσαμε ότι θα λάβουμε περίπου 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για μηχανισμό δανεισμού. Είμαστε ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα, προσφέρει χαμηλότερο επιτόκιο και υπολογίσαμε ότι σε μια δεκαετία μπορούμε να εξοικονομήσουμε περίπου 250 εκατομμύρια σε πληρωμές τόκων αν χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον μηχανισμό», συνέχισε.

Όσον αφορά τα προγράμματα και τα έργα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος, ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος θα διατεθεί για την ανάπτυξη των λιθουανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ ένα μικρότερο μέρος των πόρων θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Επίσης, ανέφερε ότι η αμυντική βιομηχανία αρχίζει να αναπτύσσεται στη Λιθουανία, με την εθνική τράπεζα ανάπτυξης της χώρας να βοηθά τις εταιρείες του κλάδου να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους. «Είναι ένας τομέας υψηλής προστιθέμενης αξίας, οπότε αποτελεί ευκαιρία. Το αν θα την αξιοποιήσουμε ή όχι θα εξαρτηθεί από το πόσο ενεργά θα εργαστούμε», σχολίασε.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στη συζήτηση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο Λιθουανός Υπουργός δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος ως προς την τρέχουσα κατάσταση του ΠΔΠ.

«Φυσικά, ανησυχούμε ότι ενδέχεται να υποβαθμιστεί και η απειλή είναι πραγματική, αλλά με την πρώτη ματιά, όπως το βλέπουμε τώρα, φαίνεται αρκετά αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι μία από τις προτεραιότητες του επόμενου ΠΔΠ αφορά την άμυνα και την ασφάλεια. Σε αυτό το στάδιο, καταφέραμε να υπολογίσουμε ότι περίπου το 10% έως 12% του συνόλου των κονδυλίων συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ασφάλεια και την άμυνα, οπότε αυτό είναι αισιόδοξο για εμάς», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν επίσης ανησυχητικά στοιχεία, όπως τα ταμεία συνοχής και η γεωργία, ενώ, αν και έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση στην ονομαστική αξία σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα, όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, το νέο πλαίσιο παραμένει το ίδιο.

«Και αν υποστεί περικοπές, θα γίνει μικρότερο από ό,τι ήταν. Επομένως, αυτό είναι ανησυχητικό, διότι σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα δεν γίνεται πιο ενωμένη και ισχυρότερη από ό,τι ήταν», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Λιθουανίας, ο κ. Βαϊτιεκούνας είπε ότι οι δύο χώρες έχουν πολύ περισσότερα κοινά από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά.

«Είμαστε και οι δύο παραμεθόριες περιοχές, αντιμετωπίζουμε και οι δύο απειλές από drones στο έδαφός μας, και έχουμε παρόμοια οικονομία, καθώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι πολύ σημαντικός για την Κύπρο, αλλά είναι πολύ σημαντικός και για τη Λιθουανία. Πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις και οι λαοί μας μπορούν να βρουν περισσότερους τρόπους συνεργασίας, για παράδειγμα στον τουρισμό και την άμυνα, οπότε θα ήταν ενδιαφέρον και για τις δύο χώρες να επισκεφθούν η μία την άλλη και να μάθουν περισσότερα η μία για την άλλη. Πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις μπορούν πάντα να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν η Λιθουανία παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Λιθουανός Υπουργός είπε ότι παρακολουθούν την περιοχή πολύ στενά.

«Πάντα θέλαμε να βλέπουμε την περιοχή σταθερή και ευημερούσα. Η Λιθουανία, το Ισραήλ και η εβραϊκή κοινότητα στη Λιθουανία έχουμε μια μακρά και δύσκολη ιστορία, και θέλουμε και οι δύο χώρες να ευημερήσουν και να βρουν τον καλύτερο τρόπο να κοιτάξουν προς το μέλλον και να συνεργαστούν», συνέχισε.

«Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής μας στρέφεται τώρα στο Ιράν και στην κρίση του Ορμούζ. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, κάτι που είναι ένα ακόμη κοινό σημείο με την Κύπρο. Έχουμε μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία, αλλά αυτή επιβραδύνεται και δέχεται πίεση στασιμοπληθωρισμού, κάτι που αποτελεί τη χειρότερη κατάσταση για την οικονομία. Επομένως, αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό και θα ήταν ευχής έργον να δούμε κάποια επίλυση αυτής της σύγκρουσης και, φυσικά, να προχωρήσουμε μπροστά», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τη Λιθουανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2027, αμέσως μετά το τέλος της τρέχουσας τριάδας προεδριών της ΕΕ, ο κ. Βαϊτιεκούνας είπε ότι ως πολιτικός στόχος και ως πολιτική ατζέντα η Ουκρανία θα είναι η προτεραιότητα για τη Λιθουανική Προεδρία.

«Πρέπει να τους βοηθήσουμε με την ένταξη στην ΕΕ, πρέπει να τους βοηθήσουμε με τις μεταρρυθμίσεις, πρέπει να τους βοηθήσουμε με την ανοικοδόμηση και τις πολεμικές επιχειρήσεις, και φυσικά να μάθουμε από αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά πρέπει να μάθουμε από αυτούς, και πρέπει να τους προσφέρουμε και ελπίδα. Δεν αγωνίζονται για το τίποτα, αγωνίζονται για την ελευθερία, για την ευημερία και για όλες τις ευρωπαϊκές αξίες που μοιραζόμαστε μαζί τους», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ