Πατσαλίδης: Στόχος κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων

Την ανάγκη διαμόρφωσης της κατάλληλης στρατηγικής και πολιτικής απάντησης απέναντι στις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις σημείωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) Χριστόδουλος Πατσαλίδης, προσερχόμενος στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN), που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία.

Ο κ. Πάτσαλίδης ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες θα συζητούσαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

«Διαβαίνουμε μία δύσκολη περίοδο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα γεγονότα που εξελίσσονται παγκοσμίως «σίγουρα επηρεάζουν τις οικονομίες», τόσο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη όσο και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Όπως σημείωσε, μέσα από τις συνεδριάσεις και τις συναντήσεις του ECOFIN επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων και η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ