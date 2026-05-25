Ετοιμότητα ΚΕΒΕ να συνεργαστεί με τη νέα Βουλή

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια προς τα νεοεκλεγέντα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και εύχονται κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν.

Το ΚΕΒΕ, με ανακοίνωσή του, εκφράζει την πεποίθηση ότι η νέα κοινοβουλευτική θητεία θα αποτελέσει μια περίοδο παραγωγικού έργου και υπεύθυνων αποφάσεων, με έμφαση στην προώθηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία του τόπου.

Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και συνεχών γεωοικονομικών εξελίξεων, τονίζει, η στενή συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, Κοινοβουλίου και Επιχειρηματικής κοινότητας καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Το ΚΕΒΕ επαναβεβαιώνει την ετοιμότητα και προθυμία του να συνεργαστεί ουσιαστικά με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων, συμβάλλοντας με τεκμηριωμένες θέσεις, εποικοδομητικές προτάσεις και υπεύθυνες εισηγήσεις στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για:

-Μια οικονομία εξωστρεφή, βιώσιμη, και ανθεκτική,

-Μια επιχειρηματικότητα δυνατή και ανταγωνιστική,

-Και μια κοινωνία ευημερούσα και ευτυχή,

-Και για ένα κράτος σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς την ανάπτυξη.