Αυτοί είναι οι 4 βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας - Ποιος θα πάρει τη θέση του Φειδία αν παραμείνει στο Ευρωκοινοβούλιο

Καρούσος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ για την Προεδρία της Βουλής με ορίζοντα τις Προεδρικές - «Και ναι και όχι», λέει ο Μανιταράς

Το μεγάλο ερώτημα της επόμενης μέρας αφορά τη στάση που θα κρατήσει ο Φειδίας Παναγιώτου, καθώς ενδεχόμενη παραμονή του στην Ευρωβουλή ανοίγει αυτόματα τον δρόμο για τη μετακίνηση του Γιάννη Λαούρη στα έδρανα του νομοθετικού σώματος.

Συνολικά τέσσερις έδρες εξασφαλίζει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, αποκτώντας μία έδρα στη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο και Πάφο.

Ο Φειδίας πήρε τις περισσότερες ψήφους - Ποιοι είναι οι βουλευτές

Τις περισσότερες ψήφους από τους υποψηφίους του κόμματος συγκέντρωσε ο Φειδίας Παναγιώτου με 5.108 ψήφους, καταλαμβάνοντας την έδρα της Λευκωσίας.

Στην Αμμόχωστο εκλέγεται η Νταϊάνα Λούσια Κωνσταντινίδη με 1.657 ψήφους, ενώ στη Λεμεσό την έδρα εξασφαλίζει ο Δημήτρης Σούγλης με 2.766 ψήφους.

Την έδρα της Πάφου καταλαμβάνει ο Δημήτρης Μπάρος με 280 ψήφους.

Τι θα γίνει εάν παραμείνει Ευρωβουλευτής

Σε περίπτωση που ο Φειδίας Παναγιώτου επιλέξει να διατηρήσει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιοκαι να μην αναλάβει καθήκοντα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη θέση του στη Βουλή αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Λαούρης, ο οποίος συγκέντρωσε 1.700 ψήφους.

