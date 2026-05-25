Αυτοί είναι οι 4 βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας - Ποιος θα πάρει τη θέση του Φειδία αν παραμείνει στο Ευρωκοινοβούλιο

Συνολικά τέσσερις έδρες εξασφαλίζει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, αποκτώντας μία έδρα στη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο και Πάφο.

Ο Φειδίας πήρε τις περισσότερες ψήφους - Ποιοι είναι οι βουλευτές

Τις περισσότερες ψήφους από τους υποψηφίους του κόμματος συγκέντρωσε ο Φειδίας Παναγιώτου με 5.108 ψήφους, καταλαμβάνοντας την έδρα της Λευκωσίας.

Στην Αμμόχωστο εκλέγεται η Νταϊάνα Λούσια Κωνσταντινίδη με 1.657 ψήφους, ενώ στη Λεμεσό την έδρα εξασφαλίζει ο Δημήτρης Σούγλης με 2.766 ψήφους.

Την έδρα της Πάφου καταλαμβάνει ο Δημήτρης Μπάρος με 280 ψήφους.

Τι θα γίνει εάν παραμείνει Ευρωβουλευτής

Σε περίπτωση που ο Φειδίας Παναγιώτου επιλέξει να διατηρήσει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιοκαι να μην αναλάβει καθήκοντα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη θέση του στη Βουλή αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Λαούρης, ο οποίος συγκέντρωσε 1.700 ψήφους.