Δείκτης οικονομίας Πανεπιστημίου Κύπρου: Περαιτέρω υποχώρηση εν μέσω διεθνών πιέσεων και αναταράξεων

Η ετήσια μείωση υποδηλώνει εξασθένηση της αναπτυξιακής δυναμικής της κυπριακής οικονομίας σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο

O Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος καταρτίζεται και εκτιμάται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο του 2026, σημειώνοντας ετήσια μείωση 1,72%, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση αυτή ακολουθεί την οριακή ετήσια υποχώρηση που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2026, μετά την ετήσια αύξηση 0,82% που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο.

Η περαιτέρω επιδείνωση του ΣΠΟΔ τον Απρίλιο του 2026 αντανακλά κυρίως τις δυσμενείς εξελίξεις σε συνιστώσες του Δείκτη, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και εξωτερικών οικονομικών πιέσεων.

Αναλυτικότερα, το οικονομικό κλίμα στη ζώνη του ευρώ και, ιδιαίτερα, στην Κύπρο επιδεινώθηκε τον Απρίλιο του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, οδηγώντας σε ετήσια μείωση του σταθμισμένου Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ).

Παράλληλα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κατέγραψε μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τον Απρίλιο, μετά την ετήσια άνοδο που είχε ήδη σημειωθεί τον Μάρτιο.

Αρνητική ήταν επίσης η συμβολή των τουριστικών αφίξεων, οι οποίες επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις πτήσεων και τις πιθανές ελλείψεις καυσίμων, καταγράφοντας σημαντική ετήσια μείωση τον Απρίλιο.

Αντίθετα, θετικά στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ συνέβαλαν ο –προσαρμοσμένος ως προς τη θερμοκρασία– όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, και ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων.

Συνολικά, η ετήσια μείωση του ΣΠΟΔ τον Απρίλιο υποδηλώνει εξασθένηση της αναπτυξιακής δυναμικής της κυπριακής οικονομίας σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και εντεινόμενων εξωτερικών οικονομικών πιέσεων.

