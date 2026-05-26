Στο ΚΕΒΕ εντάχθηκε ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Κύπρου (ΣΕΠΟΚ)

Το ΚΕΒΕ ανακοίνωσε την ένταξη του Συνδέσμου Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Κύπρου (ΣΕΠΟΚ) στη δύναμή του, ενισχύοντας περαιτέρω την συνεργασία και τη στήριξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Κύπρου.

Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι ο ΣΕΠΟΚ αποτελεί τον επίσημο επαγγελματικό φορέα που εκπροσωπεί τους πράκτορες ΟΠΑΠ στην Κύπρο, με κύριο στόχο την προώθηση της συνεργασίας της συναδελφικότητας και της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών του, καθώς και την ανάδειξη και προώθηση των κοινών επαγγελματικών τους ζητημάτων.

Tο δίκτυο πρακτορείων της ΟΠΑΠ αριθμεί 200 σημεία παγκύπρια και είναι το μεγαλύτερο δίκτυο λιανικής.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος συμβάλλει ενεργά στην στήριξη και ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού και διατηρεί συνεργασίες με αρμόδιους οργανισμούς και φορείς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι η ένταξη του ΣΕΠΟΚ αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάδειξη των αναγκών και προτεραιοτήτων του κλάδου, στην ανάπτυξη συνεργειών με άλλους επαγγελματικούς φορείς, καθώς και στην προώθηση θεμάτων που αφορούν τη ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ