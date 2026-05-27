Σημαντική άνοδο την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο

Σημαντική άνοδο παρουσίασε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 296,46 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 1,47%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 177,80 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,97%. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €943.618.

Ανοδικά κινήθηκαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες, με μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνει ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 1,83%, ακολουθούμενος από τους δείκτες των Επενδυτικών Εταιρειών με άνοδο σε ποσοστό 1,17%, των Ξενοδοχείων με άνοδο 0,89% και της Εναλλακτικής Αγοράς με άνοδο 0,75%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €786.367 (άνοδος 2,98% - τιμή κλεισίματος €9,50), της Demetra Holdings με €48.916 (άνοδος 1,22% - τιμή κλεισίματος €1,655), της Logicom με €41.941 (πτώση 1,32% - τιμή κλεισίματος €3,00), της Atlantic Insurance με €14.825 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €2,50) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €14.188 (άνοδος 0,87% - τιμή κλεισίματος €0,232).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 12 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 300.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο 50.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 5ης έκδοσης, Σειράς 2026 (29/05/2026 – 28/08/2026) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €50.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 25 Μαΐου 2026.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι έχει αποδεχθεί επίσης την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων.

Προσθέτει ότι η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 29η Μαΐου 2026.

Αναφέρει επίσης ότι ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Ε26/ ΤΒ13E26 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241450812 και προσθέτει ότι τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο και η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ