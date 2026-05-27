Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Σημαντική άνοδο την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 296,46 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 1,47%

Σημαντική άνοδο παρουσίασε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 296,46 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 1,47%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 177,80 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,97%. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €943.618.

Ανοδικά κινήθηκαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες, με μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνει ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 1,83%, ακολουθούμενος από τους δείκτες των Επενδυτικών Εταιρειών με άνοδο σε ποσοστό 1,17%, των Ξενοδοχείων με άνοδο 0,89% και της Εναλλακτικής Αγοράς με άνοδο 0,75%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €786.367 (άνοδος 2,98% - τιμή κλεισίματος €9,50), της Demetra Holdings με €48.916 (άνοδος 1,22% - τιμή κλεισίματος €1,655), της Logicom με €41.941 (πτώση 1,32% - τιμή κλεισίματος €3,00), της Atlantic Insurance με €14.825 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €2,50) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €14.188 (άνοδος 0,87% - τιμή κλεισίματος €0,232).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 12 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 300.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο 50.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 5ης έκδοσης, Σειράς 2026 (29/05/2026 – 28/08/2026) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €50.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 25 Μαΐου 2026. 

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι έχει αποδεχθεί επίσης την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. 

Προσθέτει ότι η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 29η Μαΐου 2026.

Αναφέρει επίσης ότι ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Ε26/ ΤΒ13E26 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241450812 και προσθέτει ότι τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο και η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα