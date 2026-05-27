Η Τουρκία δεν αποδέχεται «τετελεσμένα και μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες» σε Αιγαίο και Κύπρο, λέει ο Γκιουλέρ

Μήνυμα προς την Ελλάδα και την Κύπρο έστειλε από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δηλώνοντας ότι η Άγκυρα «δεν αποδέχεται τετελεσμένα και μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες» στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

Κατά την επίσκεψή του στο φυλάκιο Άρδα στην Αδριανούπολη για το Κουρμπάν Μπαϊράμ, ο Γκιουλέρ υποστήριξε ότι τα τουρκικά δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο «βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια».

«Δεν αποδεχόμαστε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων, οι οποίες είναι μαξιμαλιστικές και αντίκεινται στο πνεύμα των διεθνών συνθηκών», ανέφερε.

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας είπε ακόμη ότι η Τουρκία ενεργεί «με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας», αλλά ξεκαθάρισε πως αυτό «δεν σημαίνει παραχωρήσεις στα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα» της χώρας του.

Αναφερόμενος στο Αιγαίο, υποστήριξε ότι ο εξοπλισμός νησιών που, κατά την τουρκική θέση, θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς «δεν συνάδει με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο».

«Δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι απέναντι σε καμία πρωτοβουλία που στοχεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσες», πρόσθεσε.

Για την Κύπρο, ο Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε ότι η στάση της Τουρκίας σχετικά με την ασφάλεια και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων είναι «ξεκάθαρη», σημειώνοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει, ως εγγυήτρια χώρα, να βρίσκεται στο πλευρό τους.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο φυλάκιο Άρδα στα σύνορα με την Ελλάδα, παρουσία της ηγεσίας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους στρατιώτες και τόνισε ότι οι πρόσφατοι πόλεμοι και οι κρίσεις ανέδειξαν τη σημασία της ασφάλειας των συνόρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ