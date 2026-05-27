Κρεμλίνο: Ο Πούτιν είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα θεωρεί τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη σχετικά με τους πιθανούς υποψήφιους για διαπραγματευτές με την Ρωσία ως μια θετική εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

To Ελσίνκι υποπτεύεται ότι ρωσικό αεροσκάφος παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Φινλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι υποψιάζονται ότι ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο τους, ενώ προσπαθούσε να αποφύγει μια καταιγίδα στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η Ρίγα ενισχύει την άμυνά της στα σύνορα με Ρωσία

Η Λετονία ενισχύει την άμυνά της κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα σύνορά της με τη Ρωσία και της σύμμαχου της Μόσχας Λευκορωσία, σε απάντηση των πτήσεων που πραγματοποιούν στον εναέριο της χώρο, δήλωσε αξιωματούχος του στρατού στο Reuters.

«Σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε ομάδες αναχαίτισης (με drones) τις επόμενες δύο εβδομάδες», δήλωσε ο Μόντρις Κάιρις, επικεφαλής του Κέντρου Αρμοδιότητας Αυτόνομων Συστημάτων του Λετονικού Στρατού, στο Reuters, σε παράλληλη εκδήλωση της διάσκεψης Drone Summit στη Λετονία.

Οι ομάδες θα αποτελούνται από έως και τέσσερις στρατιώτες που θα κινούνται με όχημα για δύσβατο έδαφος και θα χειρίζονται drones «δολοφόνους», τα οποία μπορούν να καταστρέφουν εισερχόμενα στρατιωτικά drones σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων, ανέφερε.

Ο αριθμός των ομάδων που περιπολούν στα 400 χιλιόμετρα των συνόρων της Λετονίας με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία είναι απόρρητος.

Ο Ρώσος Πρεσβευτής κλήθηκε στο ΥΠΕΞ Βελγίου

Ο Ρώσος Πρεσβευτής στο Βέλγιο κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την προειδοποίηση που απηύθυνε το Κρεμλίνο προς διπλωμάτες και ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει σχεδιαζόμενων πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα, δήλωσε σήμερα ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Οι απειλές εναντίον πρεσβειών δεν είναι διπλωματία, είναι εκφοβισμός. Και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης της Βιέννης», τόνισε ο Πρεβό, συμπληρώνοντας πως το Βέλγιο θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας και θα διατηρήσει το διπλωματικό προσωπικό του στο Κίεβο.

ΚΥΠΕ