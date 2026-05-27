Αδύναμος κρίκος οι κοινότητες ενόψει πυρκαγιών – Πυρ ομαδόν ο Λογγίνος: «Κάποιοι να μάθουν να αναλαμβάνουν ευθύνες»

Η σκακιέρα έχει στηθεί ενόψει των πυρκαγιών του καλοκαιριού, τα πιόνια της μάχης είναι παραταγμένα, όμως συνεχίζει να παραμένει τρωτό σημείο οι κοινότητες από άποψη πρόληψης, ειδικά για τους καθαρισμούς χόρτων και τις απομακρύνσεις παράνομων σκυβαλότοπων.

Εξετάζοντας τη λίστα των περσινών αδυναμιών γύρω από την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, οι οποίες συνέβαλαν στο περσινό πύρινο χάος -αποκορύφωμα η φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό-, ο αρχιπύραρχος και εκτελών χρέη εθνικού συντονιστή πυρκαγιών, Νίκος Λογγίνος, ο οποίος τους προηγούμενους μήνες φρόντισε να κλείσουν τρύπες μέσα από πάνω από 30 δράσεις, συνεχίζει να νιώθει προβληματισμό και ανησυχία για έναν αδύναμο κρίκο, ο οποίος αφορά τις υποχρεώσεις των κοινοτήτων, όπως καθορίζονται από τον Νόμο. Μάλιστα ήταν έντονος στη σύσκεψη που έγινε την περασμένη Πέμπτη για το θέμα με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, η οποία έχει διαμηνύσει ότι αδυνατεί να χειριστεί το ζήτημα στην ολότητά του, με το επιχείρημα ότι δεν διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, προσωπικό, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι οποίοι θα προσληφθούν όταν εφαρμοστεί το Πληρώνω όσο Πετώ.

«Πρέπει κάποιοι να μάθουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και όχι να τις μεταθέτουν αλλού», δήλωσε όμως στον «Π» ο κ. Λογγίνος, γνωστοποιώντας ότι αυτό ήταν το μήνυμα που θέλησε να δώσει στη σύσκεψη της περασμένης εβδομάδας. Τρεις μήνες μετά τη σύσταση (για πρώτη φορά) ειδικών ομάδων της Πυροσβεστικής για κάθε επαρχία, οι οποίες επισκέφτηκαν όλες τις κοινότητες και σε κάθε μία ξεχωριστά παρέδωσαν γραπτώς τα προβληματικά σημεία σε σχέση με αποψιλώσεις χόρτων, δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων και απομακρύνσεις παράνομων σκυβαλότοπων, αλλά και μετά την παραχώρηση των σχετικών κονδυλίων αποψίλωσης των χόρτων από το Υπουργείο Εσωτερικών (συνολικού ύψους €3.1 εκατ.), θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα οι παγκύπριοι έλεγχοι για να δουν, όπως είπε ο κ. Λογγίνος, εάν τα κοινοτικά συμβούλια εφάρμοσαν τις οδηγίες. Οι επισκέψεις της Πυροσβεστικής θα γίνουν σε συνεργασία με τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

«Ό,τι θέλανε, το πήρανε»

Σημείωσε επίσης ότι ένα άλλο σημείο που τόνισε κατά τη σύσκεψη προς την Ένωση Κοινοτήτων είναι ότι ειδικά φέτος οι κοινότητες δεν μπορούν να μη βοηθήσουν στην κοινή προσπάθεια, διότι τους δόθηκε ό,τι ζήτησαν πέρυσι και αποτελούσε μέρος των επιχειρημάτων τους για την αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά.

«Πρώτον, ήθελαν να λάβουν έγκαιρα τις κρατικές πιστώσεις, για να καθαρίσουν τα χόρτα, γιατί πέρσι είπαν ότι άργησαν να τα πάρουν. Φέτος ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, τους έχει δώσει έγκαιρα αυτά τα ποσά. Δεύτερον, πέρσι παραπονέθηκαν ότι δυσκολεύονται όταν βγαίνει με μία προσφορά το σύμπλεγμα κοινοτήτων, ζητώντας την εξουσία να μπορεί να προχωρά μόνη της η κάθε κοινότητα για ανεύρεση τρακτέρ, μηχανημάτων και εργατών. Τους έδωσε και αυτή την εξουσιοδότηση το Υπουργείο Εσωτερικών. Τρίτον, πέρυσι φώναζαν ότι δεν πήγε κοντά τους κανένας αρμόδιος, για να τους συμβουλεύσει πώς θα ενεργούν στο κομμάτι της πρόληψης πυρκαγιών. Όμως, αν και ο Νόμος ξεκάθαρα αναφέρει ότι η πρόληψη είναι θέμα της Επαρχιακής Διοίκησης, όρισα από την 1η Μαρτίου ομάδες της Πυροσβεστικής σε όλες τις επαρχίες για να τους επισκεφτούν και να τους συμβουλεύσουν. Μάλιστα τυπώσαμε εγχειρίδιο με οδηγίες και συμβουλές, το οποίο στείλαμε σε κάθε κοινότητα ξεχωριστά. Επίσης φέτος η Πολιτική Άμυνα σε συνεργασία με την Πυροσβεστική οργάνωσε τις ασκήσεις εκκενώσεων, για να εξηγήσουμε στα κοινοτικά συμβούλια και τους κατοίκους τον τρόπο εφαρμογής τους. Ό,τι θέλανε πέρσι, οι κοινότητες φέτος το πήρανε, πλέον πρέπει να βοηθήσουν, δεν μπορεί η Πυροσβεστική να καθαρίσει τις κοινότητες περιμετρικά. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν», είπε.

Σε σύσκεψη εμπλεκομένων στο Προεδρικό στις 12 Μαΐου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για τον βαθμό ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών. Αν και υλοποιήθηκαν πάνω από 30 μέτρα, παραμένει Αχίλλειος πτέρνα η αποψίλωση των χόρτων και οι 850 περίπου παράνομοι σκυβαλότοποι, για τα οποία έχουν ευθύνη καθαρισμού, σύμφωνα με τον Νόμο, οι τοπικές αρχές.

Θετική η Επίτροπος για κάμερες

Σε σχέση με τους παράνομους σκυβαλότοπους, 850 περίπου συνολικά, και την υποχρέωση των κοινοτήτων να διατηρούν καθαρά τα σημεία όπου τα προηγούμενα δύο χρόνια έγιναν καθαρισμοί μέσα από χρηματοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, ανέφερε ότι δεν στέκει το επιχείρημα των κοινοτήτων ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν, διότι, μεταξύ άλλων, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαγορεύει την αξιοποίηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης.

«Μίλησα με την Επίτροπο, Μαρία Χριστοφίδου, και δεν είναι αρνητική στο να τοποθετηθούν κάμερες. Αυτό το ανέφερα και στην Ένωση Κοινοτήτων στη σύσκεψη. Μάλιστα τους ζήτησα να διευθετήσουν συνάντηση μαζί της, όπου θα παρευρεθώ κι εγώ, διότι η Επίτροπος μου έχει πει ότι τους ζήτησε να κάνουν μία εκτίμηση αντικτύπου, στην οποία θέλει να της εξηγήσουν ότι θα τοποθετηθούν κάμερες, οι οποίες όμως δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους, προσωπικούς λόγους, ότι θα ενημερώνουν την Αστυνομία και κάποια άλλα στοιχεία. Το ίδιο ζήτημα το συζήτησα και πριν πέντε μήνες με την Ένωση Δήμων, όμως δεν προχώρησε στην αποστολή εκτίμησης αντικτύπου στο Γραφείο της Επιτρόπου. Στη σύσκεψη ζήτησα από την Ένωση Κοινοτήτων να πάμε μαζί με την Ένωση Δήμων στην Επίτροπο, για να τους βοηθήσω να κάνουν την εκτίμηση αντικτύπου και να τοποθετήσουν τις κάμερες όπου θέλουν», είπε.

Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα άναψε «πράσινο φως» για την αξιοποίηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης και περιμένει από την Ένωση Κοινοτήτων και την Ένωση Δήμων να καταθέσουν εκτίμηση αντικτύπου, ώστε να μπορούν να τοποθετήσουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σε σημεία παράνομων απορρίψεων.

Ειδική Επιτροπή για λύσεις στην πρόληψη

Όπως τόνισε ο αρχιπύραρχος, προσωπικά προβληματίζεται για την πτυχή της πρόληψης των πυρκαγιών στις κοινότητες, για αυτόν τον λόγο ζήτησε από τον Υπουργό Εδωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου τη σύσταση μία Συμβουλευτικής Επιτροπής για αυτό το ζήτημα, η προετοιαμασία της οποία θα μπορούσε να αρχίσει από τώρα για τον επόμενο χρόνο. «Με το σκετικό ότι πρέπει κάνουν οι κοινότητες εκείνα που μπορούν, αλλά δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο σε αυτές, πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις, όπως η ελεγχόμενη βόσκηση (εδώ θα μπορούσε να συμβάλει η προσπάθεια που γίνεται τώρα για ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας λόγω του αφθώδους πυρετού, ώστε οι κτηνοτροφικές μονάδες να διασκορπιστούν γεωγραφικά και οι κτηνοτρόφοι να εφαρμόζουν ελεύθερη βοσκή) και η ελεγχόμενη καύση στην ύπαιθρο, όπως γινόταν στο παρελθόν», εξήγησε.