Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Δήμου Πάφου και Χειμερινών Κολυμβητών

Συνάντηση με το Σωματείο Χειμερινών Κολυμβητών είχαν σήμερα ο Δημαρχεύων κ. Άγγελος Ονησιφόρου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών κ. Ευκλείδης Αμβροσιάδης.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Σωματείου, καθώς και αιτήματα που αφορούν κυρίως τη βελτίωση των υποδομών στα Δημοτικά Μπάνια.

Τα θέματα εξετάστηκαν και συζητήθηκαν με στόχο την άμεση επίλυσή τους. Από πλευράς Δήμου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα προχωρήσουν οι απαραίτητες βελτιωτικές εργασίες, ώστε ο χώρος να γίνει πιο λειτουργικός και ασφαλής για τους χειμερινούς κολυμβητές.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και συμφωνήθηκε η συνέχιση της καλής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πάφου και του Σωματείου Χειμερινών Κολυμβητών.