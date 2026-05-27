Το Ιράν παρουσίασε προσχέδιο συμφωνίας των ΗΠΑ για εκεχειρία με άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ - Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Για ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κάνουν λόγω τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αποτελέσει την βάση για μια πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με ένα σχέδιο μνημονίου κατανόησης, χαρακτηρίζοντάς το «απόλυτη παραποίηση».

Τι αναφέρουν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Το μνημόνιο, που θεωρείται ως οδικός χάρτης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις σε θέματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι διεθνείς κυρώσεις κατά του Ιράν, βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το CNNi, το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα καλεί τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αποσυρθούν από την περιοχή του Ιράν και να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

«Σε αντάλλαγμα, το Ιράν έχει δεσμευτεί να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα», ανέφερε το ρεπορτάζ.

Η διαχείριση και η διαδρομή της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω του στενού θα ελέγχονται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, ανέφερε το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB. Τα στρατιωτικά σκάφη εξαιρούνται από αυτή τη συμφωνία, πρόσθεσε.

Το IRIB θεωρείται ότι καθοδηγείται από σκληροπυρηνικά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος.

Το ρεπορτάζ πρόσθεσε ότι το πλαίσιο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ότι κανένα βήμα δεν θα γίνει από την Τεχεράνη χωρίς «απτή επαλήθευση». Οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν αυτή τη στιγμή, με τις δύο πλευρές να βελτιώνουν τη διατύπωση του σχεδίου κειμένου».

Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, το μνημόνιο θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε.

Συνεδριάζει εκτάκτως το υπουργικό Συμβούλιο του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει για σήμερα έκτακτο υπουργικό συμβούλιο με αφορμή τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

Σύμφωνα με το CNNi, η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Καμπ Ντέιβιντ, αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι μεταφέρθηκε στον Λευκό Οίκο λόγω «πιθανής κακοκαιρίας».

Στη σπάνια συνάντηση εκτός έδρας αναμένεται να παραστούν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Στην Ουάσιγκτον επιμένουν ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει συμφωνία, αλλά, σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, προειδοποιούν για χτυπήματα.

Ο Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι πλησιάζει σε μια συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμη χώρος για συμφωνία στο πυρηνικό ζήτημα.

