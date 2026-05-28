Αυξημένη κατά 4,7% η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο

Μικρή αύξηση παρουσίασε τον Μάρτιο η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Μάρτιο 2026 έφθασε στις 116,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 2,8% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+19,0%), των μεταλλείων και λατομείων (+9,2%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+3,9%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+8,5%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+7,1%), κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+4,5%) και βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+3,5%).

Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-4,8%) και κατασκευής επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-3,9%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου– Μαρτίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.