Τσιμεντοποιείο Βασιλικού: Μέρισμα €17 εκατ. ενέκρινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μέρισμα συνολικού ύψους €16,5 εκατ. ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ» που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο ΧΑΚ, το μέρισμα αναλογεί σε €0,23 για κάθε συνήθη μετοχή, από τα οποία €0,22 θα καταβληθούν από τα κέρδη του 2025 και €0,01 από τα κέρδη του 2024 που περιλαμβάνονται στο Αποθεματικό Προσόδου.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 11 Ιουνίου 2026 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 10 Ιουνίου 2026.

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2026 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 7 Ιουλίου 2026.

Επανεκλογή μελών

Στο πλαίσιο της συνέλευσης, επανεκλέγηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι Σταύρος Γ. Γαλαταριώτης, Αναστασία Παπαδοπούλου και Γεώργιος Ν. Χαρή που αποχώρησαν από τη θέση τους εκ περιτροπής.

Επίσης, εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχείρισης και Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2025 και η Έκθεση Αμοιβών.

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2026 παραμείνει η ίδια σε σχέση με το προηγούμενο έτος δηλαδή στις €30.000 για τον Πρόεδρο και €25.000 για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα €300 έξοδα παραστάσεως για παρουσία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Εγκρίθηκε περαιτέρω ο επαναδιορισμός της PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2026.

Frou Frou Biscuits

Την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή μερίσματος ύψους €1.878.353 (2024: €1.581.772), που αναλογεί σε €0,0190 ανά μετοχή (2024: €0,0160) ή 7,31% (2024: 6,15%) επί της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενέκρινε και η ετήσια γενική συνέλευση της της εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd.

Το προτεινόμενο μέρισμα διανέμεται από κέρδη του 2024 και 2025 και ισοδυναμεί σε μερισματική απόδοση της τάξεως του 4,42%, επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής των €0,43 στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (2024: €0,34).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που στις 12 Ιουνίου 2026 (Ημερομηνία αρχείου) θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ως εκ τούτου οι μετοχές της Εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη Διανομή μερίσματος από τις 11 Ιουνίου 2026 (ημερομηνία ex-dividend). Το μέρισμα θα πληρωθεί και θα ταχυδρομηθεί στους μετόχους μέχρι τις 3 Ιουλίου 2026 (Ημερομηνία πληρωμής) και η ακριβής ημερομηνία αποστολής θα ανακοινωθεί.

Επανεκλογή μελων

Επίσης, αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος, κ. Χάρης Α. Χατζηκυριάκος, κ. Νίκος Α. Χατζηκυριάκος, κ. Χρίστος Α. Χατζηκυριάκος, κ. Παύλος Α. Χατζηκυριάκος, κ. Αριάνα Α. Χατζηκυριάκου, κ. Κώστας Γ. Ηλιάδης, κ. Χριστίνα Μυλωνά, κ. Τούλα Τριφυλλή, κ. Αριάδνη Σαμουήλ και κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου.

Ο κ. Χρύσης Χριστόπουλος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν επιθυμεί να επαναδιοριστεί στη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβούλου, για προσωπικούς λόγους.