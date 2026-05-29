Σε ιστορικά υψηλά οι αγορές στην Ασία, πτώση στις τιμές πετρελαίου

Σε ιστορικά υψηλά ανήλθαν την Παρασκευή οι ασιατικές αγορές, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους κατά τους τελευταίους σχεδόν δύο μήνες, καθώς οι επενδυτές αναμένουν λεπτομέρειες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας και την άρση των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα από τα Στενά, αν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν την έχει ακόμη εγκρίνει και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αυτή δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Μπρεντ υποχώρησαν και κάτω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ παρουσιάζουν εβδομαδιαία πτώση άνω του 10%.

Κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών της Παρασκευής στην Ασία, η τιμή του αργού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 0,9%, σε περίπου 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωνε πτώση κατά 1,1%, υποχωρώντας λίγο κάτω από τα 88 δολάρια το βαρέλι.

Οι κορυφαίοι δείκτες στα χρηματιστήρια Τόκιο, Σεούλ και Ταϊπέι σημείωσαν άνοδο πέραν του 2%, ενώ το χρηματιστήριο του Σίδνεϋ σημείωνε αύξηση κατά 1%.

«Η αγορά έχει ήδη την άποψη ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία και το Στενό θα είναι ανοιχτό», δήλωσε ο Jason Wong, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην BNZ στο Γουέλινγκτον.

«Το κύριο σημείο είναι ότι εξαλείφει τον κίνδυνο ενός πραγματικά, πραγματικά κακού αποτελέσματος. Δεν νομίζω ότι είναι πράσινο φως για να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου κατά 20 δολάρια ή τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου κατά 20 μονάδες βάσης», ανέφερε.

Ο δείκτης παγκόσμιων μετοχών MSCI ανήλθε σε ιστορικό υψηλό, με την ευφορία για την τεχνητή νοημοσύνη να ανεβάζει τις μετοχές κατασκευαστών τσιπ σε όλο τον κόσμο και να ωθεί τους δείκτες αναφοράς στο Τόκιο και τη Σεούλ σε άνοδο περίπου 2% την Παρασκευή και προς εβδομαδιαία αύξηση.

Η αναβάθμιση των προοπτικών εσόδων της κατασκευάστριας υπολογιστών Dell οδήγησε την μετοχή της σε άνοδο 39% στις συναλλαγές και ενίσχυσε την ανταγωνίστρια της Lenovo, στο Χονγκ Κονγκ - μια μετοχή που σημείωσε άνοδο σχεδόν 60% αυτή την εβδομάδα, χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα του έτους.

«Το ερώτημα τώρα είναι αν αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα ενός μεγαλύτερου επενδυτικού κύκλου που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Damian McIntyre, επικεφαλής λύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Federated Hermes.

Πηγή: ΚΥΠΕ