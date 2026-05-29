Στα €593 εκατ. το  πλεόνασμα κράτους μέχρι τέλος Απριλίου- Ετήσια μείωση €21 εκατ.

Μειωμένο κατά €21 εκατ. είναι το δημοσιονομικό πλεόνασμα του κράτους το τετράμηνο του 2026, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €593,4 εκατ. (1,5% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €614,0 εκατ. (1,7% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 αυξήθηκαν κατά €194,4 εκατ. (+4,0%) και ανήλθαν στα €5 δισ. σε σύγκριση με €4,8 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €121,0 εκατ. (+10,3%) και ανήλθαν στο €1,3 δισ. σε σύγκριση με €1,2 δισ. το 2025.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €128,9 εκατ. (+8,3%) και ανήλθαν στο €1,7 δισ.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €42,5 εκατ. (+2,9%) και ανήλθαν στο €1,5 δισ. εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €53,5 εκατ. (+5,4%) και ανήλθαν στο €1 δισ. σε σύγκριση με €993,7 εκατ. το 2025.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €23,6 εκατ. (-27,8%) και περιορίστηκαν στα €61,2 εκατ. σε σύγκριση με €84,8 εκατ. το 2025.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 αυξήθηκαν κατά €215,0 εκατ. (+5,1%) και ανήλθαν στα €4,4 δισ. σε σύγκριση με €4,2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €20,9 εκατ. (+5,1%) και ανήλθε στα €431,2 εκατ. σε σύγκριση με €410,3 εκατ. το 2025.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €24,5 εκατ. (+1,9%) και ανήλθαν στο €1,3 δισ.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €109,6 εκατ. (+6,4%) και ανήλθαν στο €1,8 δισ.

Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €28,6 εκατ. (+19,2%) και ανήλθαν στα €177,3 εκατ.

Σημαντική διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.