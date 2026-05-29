Οριακές μεταβολές στις τιμές τομέα βιομηχανίας

Οριακές είναι οι μεταβολές στον τομέα της βιομηχανίας τον Απρίλιο, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Απρίλιο 2026 έφτασε στις 121,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,2%. Τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση σε όλους τους τομείς και συγκεκριμένα στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 1,9%, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,6%, στη μεταποίηση κατά 0,2% και στα μεταλλεία και λατομεία κατά 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (6,3%), των μεταλλείων και λατομείων (1,6%) και της μεταποίησης (1,0%), ενώ μείωση παρατηρείται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-6,8%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,7%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (4,9%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (2,7%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,5%) και στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (1,1%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-0,2%). Στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού δεν σημειώθηκε μεταβολή.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, ο δείκτης δεν σημείωσε μεταβολή σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.