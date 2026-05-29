Πρώτη Εθνική Στρατηγική κατά της απάτης για προστασία οικονομικών συμφερόντων ΕΕ

Την πρώτη Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2026-2031 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου, μαζί με το συνοδευτικό Πενταετές Σχέδιο Δράσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας των ευρωπαϊκών και δημόσιων πόρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα Καταπολέμησης Απάτης (AFCOS) Κύπρου, σκοπός της Στρατηγικής είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, συνεκτικού και οριζόντιου εθνικού πλαισίου για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, την ανάκτηση και την παρακολούθηση υποθέσεων απάτης και παρατυπιών που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Στρατηγική καλύπτει τόσο το σκέλος των δαπανών όσο και των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και βασικούς τομείς χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ευρωπαϊκούς πόρους, περιλαμβανομένων της Πολιτικής Συνοχής, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως αναφέρεται, η Στρατηγική εκπονήθηκε από το AFCOS Κύπρου με τη στήριξη του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, το οποίο ασκεί χρέη Γραμματείας του Φορέα, και με τη συνδρομή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο πλαίσιο έργου τεχνικής υποστήριξης που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της εφαρμογής της Στρατηγικής έχει το AFCOS Κύπρου, στο οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ως Πρόεδρος, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο Έφορος Φορολογίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών. Ως ανεξάρτητοι παρατηρητές συμμετέχουν ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου.

Στην εφαρμογή της Στρατηγικής θα συμβάλουν επίσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς στην Κύπρο, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και άλλοι αρμόδιοι φορείς.

Το Πενταετές Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις, χρονοδιαγράμματα, δείκτες παρακολούθησης και αρμόδιους φορείς υλοποίησης, με έμφαση στην αξιολόγηση κινδύνων, την ενίσχυση των ελέγχων, την κατάρτιση των εμπλεκόμενων Αρχών, τη βελτίωση των διαδικασιών αναφοράς και παραπομπής υποθέσεων, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών.

Η εφαρμογή της Στρατηγικής θα παρακολουθείται μέσω του AFCOS Κύπρου, με εξαμηνιαία επισκόπηση της προόδου και ετήσια έκθεση προς τον Υπουργό Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η έγκριση της Στρατηγικής εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας, της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης κινδύνων απάτης, καθώς και για προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες και η ανάγκη αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων Αρχών.

Με την υιοθέτηση της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής κατά της Απάτης, προστίθεται, η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει περαιτέρω το εθνικό πλαίσιο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή της στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ