Συνεχίζονται οι αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης- Φθάνουν μέχρι το 10%

Οι αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, συνεχίζονται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Όπως σημειώνει, συνολικά καταγράφηκαν 165 διαφοροποιήσεις τιμών προϊόντων που εμπίπτουν σε 34 κατηγορίες προϊόντων. Οι αυξήσεις ανέρχονται από 1% κα φθάνουν μέχρι το 9,8 %.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις από 9,8% μέχρι 5,1%, παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες σάλτσες και dressings, αυγά, σαπούνια, τυριά, γιαούρτι, χαρτομάντηλα και είδη προσωπικής υγιεινής.

Κατά το ίδιο 15θήμερο παρατηρήθηκαν και 133 διαφοροποιήσεις τιμών προϊόντων με μειώσεις στις τιμές τους. Το μέσο ποσοστό αύξησης ανέρχεται στο 11,8% και το μέσο ποσοστό μείωσης στο 9,4%

Παράλληλα, σημειώνεται ότι παρατηρήθηκε αριθμός προϊόντων που η τιμή τους αυξήθηκε και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα μειώθηκε. Θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί σε κάποια προϊόντα οι τιμές αυξάνονται και σε άλλα μειώνονται. Οι γενικές συνθήκες της αγοράς δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ των προϊόντων που οι τιμές τους αυξήθηκαν και στα άλλα που οι τιμές τους μειώθηκαν. Ίσως θα πρέπει να γίνει σε βάθος έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια των αυξήσεων», υπογραμμίζεται

Τονίζεται ότι τα πιο πάνω συμπεράσματα βασίστηκαν και τεκμηριώθηκαν αποκλειστικά από τις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και από τις τιμές που καταγράφονται στην δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή smart kalathi.

Οι διαφοροποιήσεις στις τιμές που καταγράφονται αφορούν τη σύγκριση της μέσης τιμής του προϊόντος με τη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος της προηγούμενης ημέρας.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και θα συνεχίσει με διαφάνεια να δημοσιοποιεί τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του.

Στην ιστοσελίδα του Κυπριακού συνδέσμου καταναλωτών αναρτήθηκε για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης ο αναλυτικός πίνακας όλων των προϊόντων στα οποία παρατηρήθηκαν αυξήσεις