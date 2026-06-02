Σταθερές και λειτουργικές οι αγορές φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Η αγορά φυσικού αερίου και η αγορά παραγώγων φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν αποτελεσματικά, σύμφωνα με τα συμπεράσματα ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η Ομάδα Εργασίας για την Αγορά Φυσικού Αερίου (Gas Market Task Force – GMTF), η οποία συστάθηκε για να εξετάσει σε βάθος τη λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου και των σχετικών παραγώγων στην ΕΕ, ολοκλήρωσε την ανάλυσή της και παρουσίασε τα πορίσματά της σε ειδική έκθεση που δημοσίευσε η Κομισιόν.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου και παραγώγων φυσικού αερίου ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στον ρόλο τους, εξυπηρετώντας τις ανάγκες επιχειρήσεων και καταναλωτών. Παράλληλα, προτείνονται ορισμένες πρόσθετες ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους και την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας και της διαφάνειας.

Στην έκθεσή της, η ομάδα εργασίας εξετάζει σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των αγορών. Μεταξύ άλλων, αξιολογεί τις εξελίξεις στις αλγοριθμικές συναλλαγές, την ανάπτυξη νέων εργαλείων εποπτείας, την εφαρμογή του κανονισμού REMIT για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της χονδρικής αγοράς ενέργειας, καθώς και συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν τη διαπραγμάτευση παραγώγων επί εμπορευμάτων, όπως οι έλεγχοι διαχείρισης θέσεων και η υποβολή στοιχείων για τις θέσεις που κατέχουν οι συμμετέχοντες στις αγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανταλλαγή δεδομένων και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών του ενεργειακού και του χρηματοπιστωτικού τομέα, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των αγορών και την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι η GMTF συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στο πλαίσιο της Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία και του Σχέδιο Δράσης για Προσιτή Ενέργεια. Αποστολή της ήταν να εξετάσει συνολικά τη λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου και παραγώγων φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες και να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αυτή απέκτησε ιδιαίτερη σημασία μετά τα συμπεράσματα της Έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα, αλλά και υπό το πρίσμα της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, περίοδο κατά την οποία το φυσικό αέριο βρέθηκε στο επίκεντρο των ενεργειακών και οικονομικών εξελίξεων στην Ευρώπη.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας επισημαίνει επίσης ότι κατά τη διάρκεια του 2025 η Κομισιόν πραγματοποίησε ευρεία διαβούλευση με εκπροσώπους της αγοράς σχετικά με τα παράγωγα επί εμπορευμάτων και ειδικότερα τα παράγωγα φυσικού αερίου. Στόχος της διαδικασίας ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσο απαιτούνται περαιτέρω νομοθετικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κανονιστικής εποπτείας, τη βελτίωση της ευθυγράμμισης μεταξύ των κανόνων που διέπουν τις ενεργειακές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ της οδηγίας MiFID για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και του κανονισμού REMIT, καθώς και πιθανές λύσεις για την απλούστευση των διαδικασιών αναφοράς στοιχείων μέσω ενιαίων μηχανισμών υποβολής δεδομένων.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αξιοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της τελικής έκθεσης της GMTF και συνέβαλαν στη διαμόρφωση των συστάσεων που περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο, με στόχο τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών αγορών φυσικού αερίου και παραγώγων τα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρεται, η GMTF απαρτίζεται από στελέχη της Κομισιόν, του Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και της Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), δηλαδή των δύο ευρωπαϊκών φορέων που είναι αρμόδιοι για τη ρύθμιση και εποπτεία των αγορών φυσικού αερίου και των χρηματοπιστωτικών παραγώγων που συνδέονται με αυτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ